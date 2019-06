Duplantis rekordplaner: "Har kapaciteten"

Foto: Sören Andersson/TT

VM i höst och OS nästa sommar är de stora målen.

På vägen dit sneglar stavstjärnan Armand Duplantis också mot världsrekordet.

Den 19-årige svenskamerikanen slog sin idol, världsrekordhållaren Renaud Lavillenie, Frankrike, när han tog sitt spektakulära EM-guld på 6,05 i Berlin i fjol.

Bara legendaren Sergej Bubka har hoppat högre utomhus, men eftersom man inte skiljer på utom- och inomhus i stav är fransmannens 6,16 från februari 2014 gällande världsrekord.

Greg Duplantis tror att sonen, som är världsetta med 6 meter i år, har rekordhöjden i sig:

– Förhoppningsvis kan det hända snart. Han är rätt nära. Det handlar mer om storleken på staven och grepptekniken, att han behärskar det.

Basen i Stockholm

Duplantis gör Europapremiär på Diamond League-galan i Oslo på torsdagen. Han har lämnat studentlivet bakom sig. Han slog collegerekordet i maj med sitt 6-metershopp, men misslyckades med att vinna collegemästerskapen förra helgen.

Han kommer att ha Stockholm som bas fram till VM i Doha 28 september-6 oktober. Eftersom VM avgörs så sent blir säsongen speciell. Han kommer att tävla i de största DL-galorna under sommaren, men också lägga in träningsperioder både under säsongen och i glappet mellan DL-avslutningen i Bryssel den 6 september och VM.

"Dra ned på tempot"

– Det gäller att ha tålamod, dra ned på tempot och inte stressa med träningen utan att se till att vara som vassast och bäst tills dess. Vi gör allt vi kan för att jag ska vara frisk och stark framme i slutet av september, början av oktober, säger Armand Duplantis.

Med Duplantis EM-guld har också förväntningarna och kraven ökat. Pappa Greg säger:

– Det är bara att köra på och försöka bli bättre. Varken hans egna eller andras resultat spelar någon roll när det kommer till träningen, det handlar om att bli bättre hela tiden. Det är vad vi fokuserar på.