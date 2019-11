Effektivt Frölunda sänkte Oskarshamn

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tre mål på sex skott. Frölundas effektivitet räckte för att sänka Oskarshamn redan i första perioden.

Det blev till slut en 4–1-seger – Frölundas sjunde raka på hemmaplan.

Frölunda är inne i en rejält formstark period, med fyra raka segrar (inklusive CHL) och 23–5 i målskillnad sedan i förra veckan.

Men Göteborgslaget får tacka en sällan skådad effektivitet – mål på varannat skott i första perioden – för att segern mot Oskarshamn blev så pass klar som den blev.

Det första Frölundamålet kom redan efter mindre än två minuter, på lagets första skott i matchen. Det var Jacob Peterson som fick ett perfekt läge efter ett fint samspel mellan Ryan Lasch och Simon Hjalmarsson.

"Ljuger lite"

Målet blev starten på en bra period för Oskarshamn, som testade Johan Mattson i Frölundamålet flera gånger, om än oftast från lite längre håll. Men nästa mål blev ändå Frölundas, när Joel Mustonen snodde åt sig pucken drygt halvvägs in i den första perioden och med ett rappt skott utökade hemmalagets ledning.

Med en knapp halvminut kvar av perioden kom dessutom ytterligare ett hemmamål på ett skott från Jacob Moverare vid blålinjen.

I det läget hade Frölunda bara skjutit sex skott på mål, men fått in pucken tre gånger.

– Det är inte varje gång man får på en så bra träff, det är väl lite av en lyckoträff, men kul att se den går in, sade Joel Mustonen till C More.

– Jag tycker att resultatet kanske ljuger lite, vi får vara tacksamma för 3–0. Det är okej, men det finns en del att slipa på.

Skilda världar

På pappret var det skilda världar på förhand. Frölunda låg tvåa i tabellen, med drygt 30 plusmål, medan Oskarshamn låg näst sist med lika många minusmål på kontot. Oskarshamn hade också bara vunnit en bortamatch hittills i SHL – samtidigt som Frölunda hade sex raka vinster i Scandinavium.

Men matchen blev betydligt jämnare än så. Oskarshamn höll jämna steg med Frölunda i det mesta.

Utom i målprotokollet.

För samtidigt som Johan Mattsson i Frölundamålet stoppade nästan allt som Oskarshamn kunde uppbåda hade Frölunda marginalerna med sig.

Efter en mållös mittperiod, där Oskarshamn förgäves försökte utnyttja att man hade Frölunda under ett visst tryck, stängde Patrik Carlsson igen matchen med ett tidigt mål i den tredje perioden.

Och först med 38 sekunder kvar fick Oskarshamn utdelning, men i det läget blev Robin Söderqvists mål inte mer än ett tröstmål.