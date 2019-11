Einár släpper låt ihop med Jelassi

Foto: Romantic synergy

Nykomlingen Fatima Jelassi, mer känd som rapparen Jelassi, har gjort inhopp på låtar med Cherrie och Silvana Imam. Nu slår hon sig ihop med stjärnskottet Einár och tillsammans släpper de låten "Sema7ni", som kommer att finnas med på Jelassis kommande ep, "Port 43".

Låten beskriver hon som en "gungig gatubanger" och det bästa hon har åstadkommit hittills i sin karriär.

"'Sema7ni' betyder förlåt på arabiska, men i sammanhanget betyder den mer 'sorry not sorry', för att vi är framgångsrika unga människor som har kul och blir lyckliga av det vi gör. Den här låten känns som den största låten jag gjort hittills och den gästas av en av Sveriges största konstnärer just nu, Einár", säger Jelassi i ett pressmeddelande.

Singeln släpps den 8 november och Jelassis debut-ep den 22 november.