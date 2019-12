Ekholm målskytt direkt efter tillfrisknande

Foto: Kathy Willens/AP/TT

Nashville fick med sig en efterlängtad seger, när New York Rangers besegrade på bortais.

Ett New York Rangers på hemmais försökte att skjuta hål på Nashville. Men trots 41 försök gick bara två in bakom Juuse Saros i Nashvillemålet. Nashville å sin sida hade svårare att komma till avslut, men av de 22 skott som slungades iväg mot Alexander Georgijev gick tre in, och med ytterligare två i öppen kasse var matchen avgjord. Slutresultatet skrevs 5–2 till gästerna.

– Det är svårt att se på det positivt nu, precis efter en förlust. Vi gjorde mycket bra, men det är ett bra hockeylag (vi möter). Du kan inte ge dem någonting, för då kommer de att dra nytta av det, och det var vad som hände i dag, säger Mika Zibanejad till reportrar i Rangers omklädningsrum efter matchen.

Zibanejad spelade fram till båda Rangers mål, och var den enda från Rangers som utsågs till en av matchens tre bästa spelare.

Gjorde kontringsmål

Mattias Ekholm gjorde sitt femte mål för säsongen, när han i ett kontringsläge kom ensam mot Georgijev och lyckades överlista honom

– Grabbarna kämpade hårt där ute, spelade tufft; det kanske inte var den vackraste matchen, men det är så här det kommer att se ut när du jobbar hårt, säger Ekholm enligt klubbens sajt.

Hade varit sjuk

Ekholm berättade att han varit sjuk i flera dagar, och att han tog sig till New York först vid lunchtid på matchdagen. Där tog han en tupplur innan han begav sig till Madison Square Garden.

– Det var en utmanande uppvärmning, speciellt när du legat i sängen i fyra dagar, men det kändes som att det skulle kunna gå. Jag försökte, och om du kollar på mina byten så var längden på dem antagligen riktigt korta i kväll, säger han.

Nashville hade före mötet mot New York Rangers förlorat tre raka matcher. Tränaren Peter Laviolette var glad över att ha sin backklippa tillbaka.

– Han var verkligen bra, typiskt "Ekky". Han är bara stor och stark där ute och spelade ett aggressivt spel, säger han enligt Nashvilles sajt.