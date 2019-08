Elvis blir animerad superhjälte i ny serie

Foto: SCANPIX/TT

Elvis Presley är hjälten i den kommande tv-serien "Agent King" som ska sändas på Netflix, rapporterar .

Serien beskrivs som en animerad actionkomedi där Elvis Presley byter sin vita "jumpsuit" mot en ryggraket och blir utvald till ett hemligt spionprogram för att rädda landet han älskar mot mörka krafter.

Detta samtidigt som han till vardags fortsätter sitt jobb som "The King of Rock and Roll".

Mike Arnold, som har skrivit manus till flera avsnitt av den populära animerade serien "Archer", är kreativ ledare för serien. Priscilla Presley, tidigare hustru till Elvis, är medskapare och en av producenterna.

"Som liten pojke drömde Elvis alltid om att vara superhjälte, att stoppa brott och rädda världen. 'Agent King' låter honom göra det", säger Priscilla Presley, enligt Variety.

Planerna på serien aviserades på fredagen, på dagen 42 år efter Elvis Presleys död.