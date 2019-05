Expert: Varje sommar är en fästingsommar

Foto: Johan Nilsson / TT

Det kan bli färre getingar i år, spår experter. Men om getingarna tycks tillämpa vartannat år-principen kan vi lita på att fästingarna piggnar till så fort det blir fuktigare väder. Och huggormarna hittade formen redan under soliga april.

Getingarna frodades under förra årets heta sommar, men i år spår Anticimex att vi kommer att få se färre av de gaddförsedda, svart-gula insekterna. Vissa studier pekar på att getingarna tillämpar en så kallad vartannat år-princip där ett år med många getingar följs av ett år med färre bestånd.

– Det verkar som att det finns en tendens att det är mer getingar på jämna år. Det har forskats en hel del kring det här och en del studier har funnit att det finns ett vartannat år-mönster, medan andra studier har svårt att se det över huvud taget, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Räkna med fästingarna

Precis som för många andra djur är förstås också vädret en viktig faktor för överlevnad.

– Om det är kallt och regnigt så kan det vara svårt att hitta mat och då blir det förmodligen färre getingbon än om det skulle vara soligt och varmt.

Hur den här sommaren kommer att bli är alltså för tidigt att säga eftersom getingarna precis har kommit fram, menar Didrik Vanhoenacker.

Några som man dock alltid kan räkna med är fästingarna som verkar kunna överleva det mesta. Den varma och torra sommaren i fjol har inte påverkat fästingpopulationen nämnvärt, anser Kajsa Glemhorn, biolog och fästingexpert.

– Fästingen i sig är en överlevare och de är extremt bra på att anpassa sig. De skjuter fram sin aktiva period till när det blir lite fuktigare väder, som i september, säger hon.

Inga hot

Precis som med getingen är det svårt att sia om hur fästingåret kommer att bli, men i dagsläget finns det inget som talar för att antalet fästingar kommer att minska.

– Varje sommar är en fästingsommar. Trenden är ju att det bli fler och jag ser inte så många hot mot att fästingen inte ska öka, säger Kajsa Glemhorn.

Förutom fästingar och getingar vaknar även huggormarna till liv när solen värmer och temperaturen stiger. Under april månad fick Giftinformationscentralen in rekordmånga samtal om huggormsbett, vilket Hallandsposten nyligen rapporterade om. 88 samtal kom in, vilket kan jämföras med 30 samtal i april i fjol. Anledningen? Huggormen gillar solen precis lika mycket som människor och därmed ökar risken att vi stöter på varandra.