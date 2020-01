FA-topp: Regeringen måste hjälpa mot rasism

Foto: Yves Logghe/AP/TT

Paul Elliot var Chelseas första svarta lagkapten.

I dag arbetar han för det engelska fotbollsförbundet, FA, och efterfrågar nu hjälp från regeringen för att bekämpa rasismen inom fotbollen.

Den 55-årige tidigare mittbacken säger till BBC att FA har nolltolerans mot rasism och att ministrar borde ha samma policy.

– Vi inom fotbollen sänder ut ett meddelande om nolltolerans. Regeringen måste vara med, säger Elliott, ordförande för den arbetsgrupp inom FA som jobbar för inkludering.

Rapporterade händelser kopplade till rasism ökade under förra säsongen med 43 procent jämfört med säsongen före, enligt organisationen Kick It Out som arbetar med jämställdhet och inkludering.

En av de spelare som pratat mycket om rasism är Raheem Sterling. Elliott menar att den typen av spelare måste få stöd och hjälp av fotbollen och samhället i stort.

– Det måste vara en skyldighet att ta hand om dessa personer eftersom det som kommer ut av att man talar högt om rasism leder till en positiv påverkan av beteendet på arenorna, vilket leder till en dominoeffekt av beteendet generellt i samhället, säger Elliot.

– Det här är ett område där vi måste stå eniga.

Myndigheten som bland annat ansvarar för kultur och idrott säger i ett uttalande till BBC att man gärna ser ett nära samarbete med fotbollen för att motverka rasism.

"Rasism och alla former av diskriminering har ingen plats varken i fotbollen eller i samhället, och vi måste konfrontera detta vidriga beteende", låter uttalandet.