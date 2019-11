Sundsvall och AFC åker ur – Kalmar kvalar

Foto: Stina Sjernkvist/TT

Gif Sundsvall åker ur allsvenskan efter 1–2 borta mot AIK. Tillsammans med AFC Eskilstuna, som slutade sist, spelar man nästa år fotboll i superettan. AFC förlorade mot Falkenberg med 0–1.

För Falkenbergs del innebär tre poäng att laget klarar sig kvar i fotbollsallsvenskan 2019 efter ett sent 1–0-mål på övertid mot AFC Eskilstuna. Falkenbergs Nsima Peter såg med sitt mål till att bottenlaget lämnar kvalplatsen och går upp på säker mark i tabellen.

– Det är Falkenberg i ett nötskal. Vi krigar in i det sista och ger inte upp, säger lagets tränare Hasse Eklund till C More om segermålet som kom med 30 sekunder kvar av matchen.

Kvala måste i stället Kalmar göra efter att laget förlorat mot Sirius med 0–3.

– Vi är inte bättre än så här just nu. Någonstans måste vi skrapa ihop mer energi, säger Rasmus Elm till C More.