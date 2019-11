Farligaste tiden för fotgängare är nu

Foto: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix/TT

November och december är de farligaste månaderna i trafiken för fotgängarna och många blir påkörda av bilar – vilket nu syns i polisens rapporter.

Att följa hastighetsbegränsningarna, utforma säkra trafikmiljöer och att använda reflexer pekas återigen ut som moteld.

Under fredagen rapporterade polisen om minst sex olyckor – i Umeå, Kristinehamn, Enköping, Östhammar, Västerås och Finspång – där oskyddade trafikanter skadats av bilar. Enbart i dessa olyckor skadades sju människor, varav sex var fotgängare och en cyklist. I fyra av fallen fick polisen larmet om olyckorna under senare delen av eftermiddagen eller under kvällen, då solen hade gått ner.

– Jag är sorgligt nog inte förvånad när jag hör talas om det. Våra mätningar visar att bilisternas respekt för hastighetsbegränsningarna i tätorter är låg, säger Marie Nordén, generalsekreterare i trafiksäkerhetsorganisationen NTF, till TT.

– Det är också viktigt att vi som fotgängare försöker se till att vi syns, och då är ju reflexer jätteviktiga, fortsätter hon.

Tre gånger fler

En studie från Transportstyrelsen visade nyligen att det faktum att Sverige ställer om till vintertid också gör att fler fotgängare blir påkörda i trafiken. Orsaken är att det blir mörkare under eftermiddagarna – då gångtrafiken är mer intensiv än under morgontimmarna – och därmed syns fotgängarna sämre från olika fordon.

Mellan 2013 och 2017 var antalet påkörda fotgängare mellan klockan 16.00 och 18.00 kring tre gånger fler i november och december jämfört med övriga året, enligt studien.

Orsakerna till just fredagens sex olyckor är ännu inte fullt fastställda, men generellt finns definitivt fortfarande saker att jobba på, säger Nordén.

Säker trafikmiljö

Att de flesta fotgängare som skadas i mörker skadas i stadsmiljö beror på att fler fotgängare finns i städerna. Men dessutom tycks fotgängare där överskatta sin synlighet, enligt NTF.

– I tätorter tror vi att vi syns, men tyvärr syns vi inte lika bra som vi tror, säger Nordén.

Förutom fortsatta informationskampanjer, ökad användning av reflexer och bättre efterlevnad av trafikreglerna pekar Nordén också på att trafikmiljöerna är viktiga.

– Vi måste exempelvis ha fler säkra övergångsställen. Utformningen av trafikmiljöerna är jätteviktigt.