Fatboy Slim samplade Greta Thunberg

Foto: Christine Olsson/TT

Den brittiska dj:n Fatboy Slim framförde under helgen som gick en remix av sin hitlåt "Right here, right now" med bitar av Greta Thunbergs tal vid öppnandet av FN:s klimattoppmöte. Den 56-åriga artisten spelade mixen, gjord av den sydafrikanska elektromusikern David Scott, vid en spelning i staden Gateshead i norra England.

De bitar som hörs av talet är bland annat Thunbergs ord om att förändringar i klimatpolitiken måste ske "just här, just nu", det vill säga "right here, right now", som är titeln på Fatboy Slims låt.

– När Greta talade till FN och jag såg videon var det ganska sent på kvällen. Så snart som hon sade "just här, just nu" ploppade Fatboy Slims låt upp i mitt huvud och jag visste att jag var tvungen att skapa en remix. När Fatboy Slim plockade upp min video var det en stor chock och ära, jag har alltid sett upp till honom som musikproducent, säger David Scott till nyhetsbyrån AFP.