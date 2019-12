Felix Sandman: Mitt bästa år hittills

Fakta

Felix Wilhelm Sandman.

Född: 25 oktober 1998.

Bor: I Stockholm.

Aktuell: I Netflixserien "Hjem til jul" och som tävlande i Melodifestivalen 2020.

Bakgrund: Som 14-åring började han sjunga i bandet som då hette The Fooo, senare The Foo Conspiracy och till slut FO&O. De fick agera förband åt Justin Bieber och tävlade i Melodifestivalen 2017 innan de gick skilda vägar. 2018 kom han tvåa Melodifestivalen med bidraget "Every single day". 2019 hade tv-serien "Störst av allt", där han spelar rollen som Sebastian, premiär på Netflix.