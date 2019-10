Oktoberfest orsakar gasutsläpp

Foto: Matthias Schrader/AP/TT

Sex miljoner besökare, plus 250 000 uppätna korvar, plus sju miljoner liter öl. Den ekvationen innebär en hel del skoj – men också utsläpp av gaser, enligt en ny studie , som skickats in för granskning till tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics.

Forskarna vid Münchens tekniska universitet cyklade och knallade runt ölfestivalen Oktoberfest i tyska München förra året med mätverktyg, för att se hur mycket metangas som bildades.

Deras beräkningar tyder på att 1 500 kilo av växthusgasen metan släpptes ut under de två veckor långa festligheterna.Det är per kvadratmeter tio gånger mer än vad som släpps ut i den amerikanska storstaden Boston, som anses som en stor utsläppsbov när det gäller gasen.

"Även om det är svårt att jämföra det lilla och välbesökta Oktoberfestområdet med hela staden Boston, så visar jämförelsen att utsläppen från Oktoberfest är betydande", skriver forskarna.

Men metangasen kommer inte bara från fisar och rapar, utan också från uppvärmning och tillagning på området, enligt forskarna, som anser att stora festivaler bör tas i beaktande när utsläppsberäkningar görs.