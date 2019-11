Filmrecension: Hämnddrama med otäck realism

Foto: Nonstop entertainment

Skräckmästaren Jennifer Kent slog igenom med "The Babadook" men byter nu spår och levererar en brutal hämndhistoria i 1800-talets Tasmanien.

Ögonblicket när Clare dör, känslomässigt, i "The nightingale" är det mest brutala som serveras en biopublik just nu. Regissören Jennifer Kent lindar inte in det elände som drabbar den unga irländskan, som dömts för stöld och skeppats till Tasmanien för att sona sitt brott. Det är 1825, den brittiska kolonialmakten styr och det pågår en ojämn strid mellan de vita nybyggarna och den svarta ursprungsbefolkningen i Australien.

I det jämngråa och lerklafsiga Tasmanien lever Clare ändå ett relativt lyckigt liv med sin make och bebis. De bor i ett eget litet hus och jobbar av sin skuld. Faktum är att Clare redan borde vara fri men den brittiske officer som ska göra hennes friskrivning officiell verkar inte särskilt stressad.

Löjtnant Hawkins (Sam Claflin) är mest intresserad av sin karriär men gillar också att supa med sina mannar. Han är också en så ond person att det nästan blir overkligt att följa hur han med våld ödelägger i princip alla de liv han kommer i närheten av.

Båda Jennifer Kents långfilmer innehåller ett våldsamt trauma med en mamma lämnad i en svår situation. I "The Babadook" blir moderns sorg och ångest förvandlad till ett monster som sätter barnets liv på spel. I "The nightingale" jobbar Kent med avskalad realism och utan sensationalism men också mindre med psykologiskt finlir. Det krävs nästan en liten varning för känsliga biobesökare, för här stryker exempelvis barn med utan pardon när Clare ger sig ut i den tasmanska vildmarken för att utkräva blodig hämnd på de män som tagit ifrån henne allt.

Vägvisaren Billy, som hatar de nya vita herrarna, anlitas av Clare och trots den misstro som finns dem emellan skapas ändå ett band när de inser att de har en gemensam fiende.

Med "The Babadook" använde Jennifer Kent snygga stilgrepp och filmiska knep för att skaka nytt liv i skräckfilmsgenren. I "The nightingale" anar man ekon av föregångaren ibland men egentligen tillför hon inte så mycket nytt i det gränsland till "rape-revenge"-drama som filmen rör sig i.

Det blir ändå en stark filmupplevelse, kanske främst för att Aisling Franciosi (Lyanna Stark i "Game of thrones") som spelar Clare fullkomligt äger varenda bildruta.