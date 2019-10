Fler användare än väntat för Netflix

Foto: Paul Sakuma

Netflix fick fler användare än väntat under det tredje kvartalet. I delårsrapporten framgår det att strömningstjänsten fick 6,8 miljoner nya användare i världen under perioden, analytiker hade tippat på aningen färre. Ökningen kommer bland annat tack vare nya säsongsavsnitt av serier som "Stranger things" och "13 reasons why".

Aktien steg 5 procent efter börsens stängning.

Nettovinsten steg till 665 miljoner dollar, jämfört med 403 miljoner dollar motsvarande period förra året. Per aktie innebar det 1:47 dollar, jämfört med 89 cent förra året.

Omsättningen steg till 5,2 miljarder dollar från 4 miljarder.