Fler fritidshus till salu på trög marknad

Foto: HASSE HOLMBERG

Stugsugen? Just nu finns mycket att välja på, utbudet av fritidshus är betydligt större än i fjol.

I april kom 45 procent fler fritidshus ut på marknaden än samma månad 2018.

Fritidshusmarknaden brukar inte helt följa den övriga bostadsmarknaden. Oron på bostadsmarknaden som började 2017 har inte på samma vis präglat fritidshusen, berättar Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

– Bostadsrättsmarknaden sjönk ganska tydligt hösten 2017 enligt prisstatistiken från Mäklarstatistik, men fritidshusen har ökat lite i pris sedan dess, säger han.

Delningsekonomin in i stugan?

Kanske har fritidshusköparen lagt in möjligheten till uthyrning i sin kalkyl, funderar han. Det går att skattefritt hyra ut sitt fritidshus för upp till 50 000 kronor per år, och det kan göra att delningsekonomin nu letar sig in även i den egna sommarstugan.

Priserna ser ut att vara stabila, konstaterar Staffan Tell. Antagligen har inte skärpningarna av amorteringskraven fått samma betydelse för fritidshusen, eftersom ett genomsnittligt fritidshus kostar betydligt mindre än en genomsnittlig bostadsrätt eller villa. Men just nu är utbudet av fritidshus större än på länge.

– Totalt är utbudet hittills i år 31 procent högre än förra året, men under april har 45 procent fler hus kommit ut på marknaden jämfört med samma månad 2018.

Det innebär att det finns mycket att välja på.

– Vi vet inte varför det kommit ut så många fler fritidshus på marknaden. En ren gissning är att det kan vara många som har avvaktat med att sälja efter oron 2017.

Trögare

Ett större utbud brukar också vara ett tecken på att marknaden är lite trögare, förklarar Staffan Tell, och det finns tecken på att det tar lite längre tid att sälja i år jämfört med tidigare.

– Försäljningstiden i hela landet har ökat något jämfört med förra året. Då tog det i snitt 28 dagar, nu tar det 30 dagar, men årets siffra gäller bara de hus som sålts hittills i år.

Men det som är intressant är att i både Skåne och Västra Götaland verkar marknaden piggare än i Stockholm. I Skåne tar det nu 23 dagar, och Västra Götalands 23. I Stockholm får en säljare vänta i genomsnitt 24,5 dagar innan fritidshuset blir sålt, enligt Hemnets statistik.