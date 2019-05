Flera döda efter nattliga beskjutningar

Foto: Tsafrir Abayov/AP/TT

Raketbeskjutningarna från Gaza mot Israel har fortsatt under natten, och en israel har dött, rapporterar israeliska medier.

I Gaza har dödssiffran stigit till sex, efter att Israel svarat med flygattacker.

Lördagens raketbeskjutning mot Israel möttes av israeliska flygattacker och internationell maning till eldupphör. Eldväxlingen har fortsatt under natten. Flyglarmen har hörts i flera israeliska städer under dygnets mörka timmar. Israeliska armén uppger att man attackerat 60 mål i Gaza under natten.

Vid 03-tiden dödades en man i 60-årsåldern efter att huset han bodde i träffats av en raket, rapporterar israeliska medier.

Flera skadade i Gaza

Sex palestinier uppges ha dödats sammanlagt under lördags- och söndagsdygnen, och ett 50-tal personer ska ha skadats, .

Bland dem finns enligt hälsovårdsdepartementet i Gaza en 37-årig kvinna som var gravid i åttonde månaden och hennes 14 månader gamla barn. Den israeliska militären ifrågasatte på lördagen detta i ett uttalande. En talesperson för militären hävdar i stället på Twitter att kvinnan och hennes barn dödades som en följd av "terrorverksamhet".

En mindre grupp, al-Aqsas beskyddare, som stödjer islamistiska Hamas, uppgav under natten att två medlemmar dödats i flygattacker.

USA försvarar Israel

Efter att EU under lördagen uppmanat till eldupphör har USA tidigt under söndagen fördömt beskjutningen och försvarat det israeliska militära svaret.

– USA fördömer kraftigt den pågående intensiva beskjutningen från Hamas och palestinska Islamiska jihad från Gaza mot oskyldiga civila och deras samhällen i Israel. Vi uppmanar de ansvariga för våldet att upphöra denna aggression omedelbart, säger utrikesdepartementets talesperson Morgan Ortagus och fortsätter:

– Vi står bakom Israel och stöder till fullo landets rätt att försvara sig mot dessa fruktansvärda attacker.

Våldsamheterna inleddes sedan fyra palestinier dödats och två israeliska soldater skadats i fredags.