Foto: Douglas L Benc Jr

Den amerikanske författaren Herman Wouk är död, det uppger hans agent för nyhetsbyrån AP. Wouk blev 103 år gammal.

Herman Wouk är bland annat känd för romanerna "Krigets vindar" från 1971 och "Krig och hågkomst" från 1979. "Krigets vindar" blev miniserie med Robert Mitchum, Polly Bergen och Jan-Michael Vincent i rollerna 1983.

Författaren föddes i New York 1915, hans föräldrar var judiska immigranter från vad som i dag är Vitryssland.

Wouk började sin karriär på radion. När andra världskriget bröt ut gick han med i den amerikanska flottan. Det var under lediga stunder ombord på olika skepp i Stilla havet han började skriva på sin första roman "Aurora dawn" som utkom 1947.

Hans genombrott kom med romanen "Myteriet på Caine" från 1951, som hämtade inspiration från hans egen tillvaro under kriget. Boken vann Pulitzerpriset 1952 och filmatiserades 1954 med Humphrey Bogart i huvudrollen som kapten Queeg.

Herman Wouk fortsatte att skriva hela livet, hans senaste roman "The lawgiver" utkom 2013 och tre år senare kom självbiografin "Sailor and fiddler: Reflections of a 100-year-old author".

Herman Wouk avled i sitt hem i Palm Springs, Kalifornien, enligt . Han blev 103 år gammal.