Försäljningslyft för bostäder i sommar

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Små prisrörelser uppåt, men ovanligt stor försäljningsvolym för att vara sommar. Så kan man sammanfatta bostadsmarknaden just nu, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Antalet sålda bostäder i juli ökade 7 procent jämfört med samma månad ett år tidigare, visar Svensk Mäklarstatistiks månatliga rapport över utvecklingen på bostadsmarknaden.

– Det är en kraftig uppgång. Men då ska man komma ihåg att hela 2019 har karaktäriserats av högre volymer än förra året, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Man får gå tillbaka till rekordåret 2017 för att hitta en period med ett högre antal bostadsförsäljningar, enligt Sandegren.

Malmö sticker ut

Villapriserna i riket ökade 1 procent i juli jämfört med månaden före, medan priserna på bostadsrätter var oförändrade. Jämfört med ett år tidigare låg villapriserna 1 procent högre, medan bostadsrättspriserna hade lyft 4 procent.

Mäter man prisutvecklingen på tre månaders sikt steg priserna på bostadsrätter med 2 procent och villor med 3 procent i riket i juli.

Statistiken bygger på data som har tagits fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och omfattar 95 procent av de bostadsaffärer som har genomförts via fastighetsmäklare.

– Det är svagt uppåt. Trenden har varit så under ganska lång tid. Och Malmö sticker ut, också det sedan ganska lång tid, säger Sandegren.

Stor-Malmös priser på bostadsrätter ökade 8 procent i årstakt i juli. Villapriserna i samma område steg 5 procent. I Stor-Stockholm steg priserna på bostadsrätter med 3 procent i årstakt i juli, medan villapriserna ökade 1 procent. I Stor-Göteborg var bostadsrättspriserna samtidigt oförändrade, medan villapriserna steg 1 procent.

Enligt Sandegren hänger trycket uppåt på priserna i Malmö samman med att bostadspriserna i utgångsläget är lägre där, samtidigt som efterfrågan är stor medan utbudet verkar begränsat.

– Malmöpriserna ligger rätt så lågt, även om man jämför med mindre storkommuner. Om man tittar på Uppsala till exempel, där är priserna betydligt högre än i Malmöområdet, säger han.

Större köpkraft

Det låga prisläget gör att köpkraften är större bland bostadsspekulanterna.

– Det är ju inte så att de i Malmö tjänar hälften eller en tredjedel av det kollegorna i Stockholm tjänar. Ur det perspektivet är bostäderna i Malmö ändå relativt billiga.

Medelpriset på en bostadsrätt i centrala Stockholm låg i juli på 90 563 kronor per kvadratmeter. I centrala Göteborg var medelpriset 63 538 kronor per kvadratmeter, medan det i Malmö låg på 32 004 kronor per kvadratmeter.