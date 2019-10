Frölunda vann stort mot Skellefteå

Foto: Adam Ihse/TT

Frölunda slog Skellefteå med 5–1, efter att snabbt ha gjort 3–0 i första perioden. Ett målvaktsbyte gav Skellefteå hopp. Men serieledande Frölunda var för bra för att låta sig hotas på allvar, och tog sin sjätte raka seger i SHL.

De två senaste ligamötena mellan Frölunda och Skellefteå slutade med stora segrar för göteborgarna, 7–1 respektive 6–1.

Det började i samma stil den här gången. Innan en kvart spelats ledde Frölunda med 3–0. Då bytte Skellefteå målvakt. Oskar Östlund ersattes av Mantas Armalis, som därmed gjorde säsongsdebut efter en operation. Höstens succémålvakt i Skellefteå, Gustaf Lindvall, saknades efter att ha fått en skada mot Luleå senast.

Bra inhopp

Frölunda fortsatte skapa chanser i andra perioden. Men den riktiga skärpan saknades, och inhoppande Armalis spelade bra i gästernas mål.

I stället kunde Skellefteå reducera i ett fint powerplay. Backen Filip Berglund sköt bestämt när han fick stå helt fri, medan Rhett Rakhshani satt utvisad. Målet gav Skellefteå nytt självförtroende, och en ny reducering var inte långt borta i slutet av perioden.

– Vi har haft ett par såna där lägen, så det var på tiden att den hittade in, säger Filip Berglund till C More om sitt mål.

Han konstaterar att Skellefteå lyckades lyfta sitt spel efter den jobbiga starten.

– Jag tycker att vi haft ganska bra lir, säger Filip Berglund.

Viktigt mål, Lasu

Tredje periodens inledning präglades av känslan att nästa mål skulle bli viktigt. Skellefteå hade några chanser. Men efter 8.16 styrde Nicklas Lasu in 4–1 för Frölunda. Vid 12.48 ordnade Jacob Peterson 5–1 efter en smart passning från Ryan Lasch.

Segern var Frölundas sjätte raka i SHL. Skellefteå fick notera sin tredje förlust i rad, efter tre raka segrar innan dess. Nu väntar tre hemmamatcher i rad för västerbottningarna, närmast mot Djurgården.