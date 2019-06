Gallagher döper skiva efter Lennon

Foto: Pontus Lundahl/TT TT

Liam Gallaghers kommande album "Why me? Why not?" är döpt med inspiration av John Lennon. Titeln kommer från ett tecknat självporträtt av Lennon som Gallagher har i sin ägo, skriver Contactmusic.

När Lennons änka, konstnären Yoko Ono, fick veta att Gallagher köpt konstverket skickade hon honom ett tillhörande andra porträtt, med titeln "Why not?". Båda verken handlar om Lennons reflektioner kring att vara "utvald".

Liam Gallaghers fascination för Lennon är omvittnad, bland annat har han döpt sin son efter Beatles-stjärnan.

"Why me? Why not?" släpps den 20 september och blir uppföljare till 2017 års "As you were", Gallaghers hittills enda soloalbum sedan Oasis splittrades 2009.

Låtarna på nya albumet är skrivna av Gallagher själv tillsammans med producenterna Greg Kurstin och Andrew Wyatt. Den senare är även känd från svenska gruppen Miike Snow, där han spelar tillsammans med Christian Karlsson och Pontus Winnberg.