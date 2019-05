George RR Martin ger information om bok

Foto: Pontus Lundahl/TT

George RR Martin kanske börjar se slutet i tunneln i det mastodontprojekt som nästa bok i "Sagan om is och eld" inneburit.

"The winds of winter", som den engelska titeln lyder, har skrivits på sedan 2011. I ett kommenterar författaren en kommande resa inför science fiction-mässan Worldcon som han ska besöka i juli-augusti i Nya Zeeland nästa år.

"Om jag inte har 'The winds of winter' i min hand när jag anländer till Nya Zeeland för Worldcon, så har ni härmed min formella skriftliga tillåtelse att låsa in mig i en liten stuga", skriver författaren.

I ett annat blogginlägg skriver han att den sjätte boken i serien, liksom den avslutande sjunde "A dream of spring" antagligen kommer att vara på totalt 3 000 manussidor innan den är klar, och att den kanske inte kommer att sluta på riktigt samma sätt som tv-serien "Game of thrones", som bygger på böckerna.