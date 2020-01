Gigi Hadid kan bli jurymedlen i Weinsteinmål

Foto: Ted Shaffrey

Den amerikanska supermodellen Gigi Hadid kan bli en av dem som kommer att sitta i juryn under rättegången mot den före detta filmmogulen Harvey Weinstein som står åtalad för våldtäkt och sexuellt övergrepp.

Gigi Hadid är en av över 100 personer som hittills har blivit kallade till så kallad jurytjänst i målet, rapporterar Variety. På plats fick hon frågan om hon kommer att kunna vara rättvis i sitt dömande, trots att hon har träffat Weinstein.

– Jag tror att jag kommer att kunna ha ett öppet sinne inför fakta i målet, svarade hon i rättssalen, enligt tidningen.

Supermodellen ska också ha träffat skådespelaren Salma Hayek, en av de kända kvinnor som vittnat om Weinsteins beteende. Hadid är även vän med modellen och skådespelaren Cara Delevinge, som anklagat Weinstein för att ha försökt att kyssa henne under ett möte på ett hotell 2017.

Förra veckan medgav flera personer som blivit kallade till jurytjänst att de inte skulle kunna sitta med i juryn eftersom de läst om målet, eller själva har erfarenheter av sexuella övergrepp.

Rättegången mot Weinstein inleddes för en vecka sedan i New York och väntas pågå under sex till åtta veckor. Om Weinstein fälls för de grövsta åtalspunkterna, som grov våldtäkt, riskerar han livstids fängelse. Han nekar till alla anklagelser och hävdar att alla sexuella kontakter har skett under samtycke.