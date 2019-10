Glaciärvatten lagrar kol bättre än Amazonas

Foto: Martin Mejia/AP/TT

Kanadas arktiska floder har i flera decennier lagrat kol snabbare än Amazonas regnskogar. Och i största hemlighet.

Ett forskarlag från University of British Columbia sprang på det hittills okända fenomenet efter att ha studerat smältvattenprover från Klippiga bergen, Grönland och ön Ellesmere i Nunavutterritoriet, där vatten från flera glaciärer når Hazensjön. Fynden publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences. Kyra St Pierre, den biolog som lett arbetet med rapporten för University of British Columbias räkning, anser att vår konventionella förståelse av floder, som hittills uppfattats som en källa till koldioxidutsläpp, fördjupas.

– - Vår kunskap om glaciärers tillstånd världen över är ganska bra, men en sak vi inte vet mycket om är vad som händer med smältvatten som rinner ut i floder och sjöar nedströms, säger hon till The Guardian.

Forskarnas fynd understryker också att glaciärer är en ändlig resurs, vilket gör att glaciärfloders förmåga att lagra kol också är det i takt med att det arktiska klimatet blir allt varmare, enligt en regeringsrapport publicerad i våras.

– Vi riskerar att gå miste om någonting som vi i nuläget drar stor nytta av, innan vi ens förstår vidden av det, säger Kyra St Pierre till The Guardian.