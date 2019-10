Han blir ny Dramatenchef

Foto: Karin Wesslén/TT

Regissören Mattias Andersson blir ny teaterchef på Dramaten. Han tillträder sin nya tjänst i mars 2020.

"En otroligt stor utmaning och inspirerande uppgift att få bli teaterchef och konstnärlig ledare för Sveriges nationalscen för teaterkonst. Jag ser fram emot att arbeta med alla de extremt kompetenta medarbetarna på Dramaten och tillsammans försöka skapa relevant, attraktiv och häpnadsväckande scenkonst för vår samtid", säger Mattias Andersson i ett pressmeddelande.

Mattias Andersson, för tillfället konstnärlig ledare på Backa teater i Göteborg, är en van regissör och dramatiker. Ett flertal av hans uppsättningar har spelats på just Dramaten, så som "The mental states of Sweden", "Idioten" och "Uppenbarelsen".

Regisserar "Determinism"

Andersson är också aktuell som regissör för pjäsen "Determinism", som går upp på Dramatens lilla scen i Stockholm i januari nästa år.

Han har mottagit ett flertal priser, så som Prix d'Assitej och Svenska Teaterkritikers pris.

"Jag är väldigt glad att Mattias har valt att tacka ja. Han är en erkänd dramatiker, hyllad regissör och står för ett modernt ledarskap. Han har en stark och god relation till Dramaten och har intressanta tankar om hur Dramatens repertoar ska utvecklas framåt", säger Ulrika Årehed Kågström, styrelseordförande på Dramaten, i pressmeddelandet.

Tidigare chef avgick

Dramatens tidigare konstnärlige ledare, Eirik Stubø, avgick i april i år efter kritik mot bland annat trakasserier och tystnadskultur som funnits på teatern.

Kritiken ledde också till att kulturminister Amanda Lind (MP) träffade Dramatens styrelseordförande för att diskutera hur de arbetade på teatern för att skapa en trygg arbetsmiljö.