Här är kraven på svenska jägare

Foto: Pontus Lundahl/TT

Vad krävs för att få ge sig ut och jaga? Vad får man jaga? Och när?

Det finns en hel del saker att ha koll på för att få jaga i de svenska skogarna.

Vem får jaga i Sverige?

För att få jaga krävs det att du har en jägarexamen och Naturvårdsverket är den myndighet som fastställer kraven för jägarexamen.

Har du en jägarexamen och vill jaga med eget vapen måste du ansöka om licens för jaktvapen i Sverige. Den ansökan görs till polisen och personen som ansöker om licensen måste ha fyllt 18 år. För att få jaga måste du även betala den statliga viltvårdsavgiften, vilket ger dig ett jaktkort. Jaktkortet är något som du måste ha med dig under jakten och som måste förnyas varje år.

Hur många jagar i Sverige?

Naturvårdsverket har ett jägarregister med bland annat information om de som tagit jägarexamen och hur många som betalat viltvårdsavgiften och fått jaktkort.

De senaste åren har närmare 300 000 jaktkort utfärdats per jaktår. Ett jaktår sträcker sig från den 1 juli till den 30 juni. Under samma period har mellan 12 000 och 13 500 teoriprov för jaktexamen godkänts per år.

Vad får jagas?

Regeringen bestämmer vilka arter som får jagas och när. Ett 60-tal viltarter får jagas i Sverige och de vanligaste bytesdjuren är älg och rådjur, enligt Naturvårdsverket. Varje år skjuts omkring 90 000 älgar och runt 200 000 rådjur.

Var får man jaga?

Jakträtt innebär kort och gott att du har rätt att bedriva jakt på marken. Jakträtten är kopplad till personen som äger marken, men markägaren kan också välja att överlåta jakträtten till andra personer.

När infaller jaktsäsongen?

Jaktsäsongen i Sverige gäller främst hösten och vintern, augusti–februari. Tiden för jakt kan skilja sig åt för olika arter i olika delar av landet. Älgjakten börjar exempelvis i början på september i norra Sverige och i början på oktober i södra och mellersta Sverige.

Regeringen beslutar om hur jakttiden ser ut.