Här är nattens händelser i Skåne

Pojke rånad i Limhamn annars en lugn natt i Skåne.

Skåne

En 14-årig pojke ska under natten ha blivit rånad på sin mobiltelefon i Limhamn. Polis kallades till platsen men då hade gärningsmannen, en man i 25-årsåldern, lämnat platsen på en cykel. Pojken skadades inte vid rånet.

Sverige

Två män greps misstänkta för människorov efter att ha tvingat in en annan man i en bil under hot. Händelsen inträffade i Sölvesborg och polisen tipsades av ett vittne som såg mannen föras in i bilen. En stund senare stoppades bilen av en polispatrull som kunde gripa de misstänkta gärningsmännen som nu är anhållna.

En industribyggnad och fyra personbilar totalförstördes i en brand under sen kväll på Hisingen i Göteborg. Inga människor har skadats.

– I början var det mycket svart rök, men vi fick kontroll på branden rätt fort, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Elden var släckt vid midnatt. Brandkåren är kvar för övervakning under natten.

En förundersökning om mordbrand och skadegörelse har inletts. Polisen har identifierat flera brandhärdar, skriver Göteborgs-Posten. (TT)

Antalet fångar i Sverige som placeras i avskildhet har stigit kraftigt de senaste åren. Ny statistik från Kriminalvården visar en ökning på 16 procent mellan 2015 och 2017 – från 13 121 beslut om avskildhet till 15 177 beslut.

Kriminalvården kan besluta om avskildhet i vissa fall – exempelvis av ordnings- och säkerhetsskäl eller vid utredning av misskötsamhet.

"Vi har en högre beläggning på anstalterna, och fler yngre intagna med en multikriminell bakgrund som är svårare att hantera. Ändrade rutiner, arbetssätt och vårt förebyggande säkerhetsarbete spelar också in när det gäller ökningen av antalet beslut om avskildhet", säger säkerhetsdirektör Kenneth Holm enligt ett pressmeddelande.

Drygt en tredjedel av besluten togs av ordnings- och säkerhetsskäl. Omkring två tredjedelar av de avskildheter som avslutades varade i mindre än ett dygn. (TT)

Världen

Innan skolmassakern i Parkland, i amerikanska Florida, i februari spelade gärningsmannen Nikolas Cruz in filmer där han berättade om sina planer, rapporterar CNN.

Åtminstone en av de tre filmerna spelades in tidigare samma dag. I en säger Cruz att han ska ta en taxi till skolan vid ett givet klockslag.

– Därifrån kommer jag att gå in på skolområdet, gå upp för trapporna, packa upp mina väskor, ta fram mitt gevär och skjuta folk nere på. . . den stora skolgården, och folk kommer att dö, säger 19-åringen, som greps strax efter dådet.

Filmerna har polisen hittat på hans mobiltelefon och åtminstone en är inspelad. I en annan film presenterar han sig som "år 2018:s nästa skolskytt" och säger att han vill döda minst 20 personer.

– Det kommer att bli en stor händelse, säger han, och skrattar.

I skolmassakern den 14 februari dödades 14 elever och tre i skolpersonalen. Ytterligare 17 personer skadades. (TT)

USA:s utrikesminister Mike Pompeo och Nordkoreas diktator Kim Jong-Uns högra hand Kim Yong-Chol deltar i ett middagsmöte i New York. Nästa månads planerade toppmöte mellan de två ländernas ledare står på agendan.

Kim Jong-Chol har setts anlända till en lägenhet strax efter Mike Pompeos ankomst, rapporterar AFP.

Pompeo twittrade under onsdagen att han såg fram emot mötet, och att USA arbetar för kärnvapennedrustning på den koreanska halvön. (TT)