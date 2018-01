Foto: Johan Nilsson/TT

I Borrby ska en okänd gärningsperson ha gjort inbrott i en bostad.

En man ska ha hotat två kvinnor i Höör med ett knivliknande föremål.

Skåne

Polisen fick in en anmälan om inbrottet vid 03.30-tiden på söndagen. En okänd person ska ha tagit sig in i bostaden genom att krossa en ruta, uppger polisen via sin hemsida. Om personen fick med sig något stöldgods är okänt.

En man greps i Höör sedan han ska sökt upp två kvinnor i en bostad vid 23-tiden på lördagen och hotat dem med ett knivliknande föremål. Mannen, som är i 40-årsåldern, anhölls senare för olaga hot.

Sverige

En person har förts till sjukhus efter ett stort slagsmål i Bollnäs under natten, med 30–40 personer inblandade, rapporterar Helahälsingland. Polisen larmades vid 02-tiden om bråket.

– Det är ett stort tumult med mycket folk på plats och väldigt oklart vad som har hänt och vem som har slagit vem, säger Susanne Sjögren, RLC-befäl vid polisen.

Flera av de inblandade hade lämnat platsen innan patrullerna kom fram och alla har inte kunnat förhöras. En person fördes till sjukhus med en skadad fot. En anmälan om misshandel med okänd gärningsman har upprättats. (TT)

En trafikolycka på E20 vid Folkesta, i riktning mot Eskilstuna, slutade med att en man greps misstänkt för misshandel, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Fyra personer var inblandade i olyckan, där en bil körde in i bilen framför. Olyckan orsakade inga personskador men det uppstod handgemäng i samband med det inträffade.

– Personen som körde in i baken på den andra bilen blev förbannad på att föraren bromsade, och hoppade ur och skallade honom, säger Anette Wilhelmsson, vakthavande befäl på Sörmlandspolisen.

Mannen i 30-årsåldern, som skallade den andre föraren, greps av polisen på platsen och är nu misstänkt för misshandel. Den andra mannen, som är i 40-årsåldern, fördes till sjukhus. Han är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik. (TT)

Världen

83 länder har drabbats i skandalen där bland annat 35 barn i Frankrike har fått salmonella av smittat mjölkpulver. Produkten har återkallats.

– Vi måste ta hänsyn till storleken på det här arbetet: mer än 12 miljoner paket är påverkade, säger företaget Lactalis vd Emmanuel Besnier.

Produkterna har spårats i det gemensamma europeiska varningssystemet RASFF och det finns inget som tyder på att de sålts till Sverige, enligt Livsmedelsverket. (TT)

Minst åtta personer har omkommit och dussintals har skadats i en brand, och den panik som utbröt i samband med den, i Vila Nova da Rainha i Portugal på lördagskvällen.

Stadens borgmästare José António Jesus säger att branden utbröt när mer än 60 människor deltog i eller var åskådare vid en kortspelsturnering i staden, 26 mil norr om Lissabon.

Enligt brandmän på plats kan branden ha orsakats av en värmepanna, rapporterar lokala medier. (TT)