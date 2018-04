Foto: Johan Nilsson/TT

Män avlidna i bostadsbränder i Ängelholm och Rödeby. Bilbränder i Malmö och Lund.

Skåne

En man i 70-årsåldern har omkommit i en kraftig villabrand i Ängelholm under kvällen, enligt polisen.

Två personer fanns i huset när branden startade. En kvinna lyckades ta sig ut själv. Mannen hittades av rökdykare. Händelsen utreds som mordbrand, men det finns ingen misstänkt.

– Det finns saker som talar för att det inte var en olyckshändelse, säger Kenneth Andersson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Helsingborg, till Aftonbladet. (TT)

En bil ska ha åkt av vägen, in i en stolpe och sedan in i en trädgård och där in i ett träd under natten till söndagen. SOS Alarm fick uppgift om händelsen i Lönsboda klockan 01.40.

Räddningstjänst och ambulans åkte till platsen. Bilföraren, som är i 20-årsåldern, var ensam i bilen och han fördes till sjukhus med ambulans.

– Vi misstänker honom för rattonykterhet och vårdslöshet i trafik, säger Martin Larsson, jourförundersökningsledare vid polisen i sydvästra Götaland.

Strax före klockan 01 kom larm om att tre personbilar brann på en parkeringsplats vid Hårds väg i Rosengård i Malmö. Ingen person ska ha skadats fysiskt vid branden, enligt polisen som gjorde anmälningar om skadegörelse genom brand.

Även i Lund ska en bil ha brunnit. Polisen fick larmet från Klostergården klockan 05.01. Ingen person ska ha skadats där heller.

Sverige

Klockan 02 kom larm om brand i en radhuslänga i Rödeby i Blekinge. En man fördes till sjukhus, men han avled,

Räddningstjänst åkte till platsen, sju enheter ska ha skickats till branden, enligt SOS Alarms händelseinformation. Dessutom flera ambulanser samt polis.

– Vi har haft en utvecklad brand i ett radhus. Våra rökdykare har plockat ut en person som omhändertogs av ambulanssjukvården, säger Jörgen Persson, räddningschef i beredskap.

Den skadade mannen, som är i 65-årsåldern, fördes till sjukhus. Men hans liv kunde inte räddas.

– Mannen avled. Anhöriga är underrättade, säger Fredrik Stridmark, inre befäl vid polisen i Karlskrona.

Radhuslängan har sex lägenheter i ett plan.

– Totalskada i en av lägenheterna där det brann och i nästliggande lägenhet har vi vattenskador, det brann uppe i takkonstruktionen. Vi har begränsat det till det, säger Persson.

Polisen har spärrat av platsen för en teknisk undersökning.

– Man misstänker att det har börjat i köket. Vi har skrivit en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, säger Fredrik Stridmark.

Polisen i Växjö har gripit en man i 45-årsåldern. Han misstänks ha våldtagit en kvinna i ett parkeringsgarage.

Gripandet skedde klockan 00.10 på natten till söndagen. Den misstänkta våldtäkten ska ha skett under lördagskvällen.

– Vi är i kontakt med åklagaren, säger Alexander Gustafsson, jourförundersökningsledare vid polisen i Växjö.

Kvinnan som anmält våldtäkten har förts till sjukhus. Mannen anhölls senare under natten.

Världen

Kim Jong-Un uppges vara beredd att stänga Nordkoreas provsprängningsanläggning, och USA ska bjudas in för att titta på. Donald Trump tror att ett möte med Kim kan bli av under maj.

– Kim sade att han kommer att genomföra stängningen av testplatsen för atomvapen i maj, och snart kommer att bjuda in experter från Sydkorea och USA, så att det internationella samfundet kan följa processen.

Det förklarar Yoon Young-Chan, talesman för Sydkoreas president Moon Jae-In, enligt medier i Seoul. Utspelet ska ha kommit under Kims möte med Moon i fredags.

Tidsplanen överensstämmer med president Trumps signaler om att ett toppmöte Nordkorea-USA är nära förestående. (TT)