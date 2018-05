Foto: Johan Nilsson/TT

Problem i tågtrafiken i södra Sverige och en gripen efter misshandel i Kristianstad.

Skåne

Förseningar och delinställda avgångar det kommande dygnet, så låter prognosen från Trafikverket. Det är ett spårfel i Arlöv som ställer till det på Södra stambanan och Västkustbanan under fredagen.

Spårfelet gör att endast ett spår är farbart mellan Arlöv och Åkarp, i Skåne. Tågstationer som påverkas av problemen är bland annat Hyllie, Malmö C, Lund C och Helsingborg C.

Förhoppningen är att tågtrafiken ska vara i gång som vanligt igen tidigt på lördag morgon.

Polisen larmades på natten mot fredagen till Örkelljunga. Där har någon eller några skurit upp kapellet på en lastbil och tagit sig in i lasten. Det är oklart om, och vad, som har stulits.

En man är gripen misstänkt för misshandel utanför Arkelstorp, Kristianstads kommun. Misshandeln ska ha skett på torsdagen och varit riktat mot en annan man. Polisen säger att de kommer jobba vidare med ärendet under fredagen.

Sverige

En 35-årig man har knivskurits på Hisingen i Göteborg.

– Han har någon form av huggskador, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisen i region Väst.

Det är oklart hur svårt skadad mannen är, men han var kontaktbar när han fördes med ambulans till sjukhus.Polisen har rubricerat händelsen som försök till mord. Ingen är gripen för dådet. (TT)

En gymnasieskola i Sunne, Värmland, kommer ha låsta dörrar och polis på plats under fredagsmorgonen efter ett hot på sociala medier. Hotet ska ha lämnats på ett instagramkonto kopplat till skolan och polisen har upprättat en anmälan om olaga hot. Polisen bedömer det dock som säkert för elever och personal att vara på skolan under fredagen.

Världen

Alla användare av Twitter bör byta sitt lösenord till tjänsten, skriver företaget i ett meddelande.

En bugg har gjort att användares lösenord skrivits ut i klartext i företagets egna loggar. Problemet har rättats till och Twitters egen utredning visar inga tecken på att lösenord ska ha läckt ut.

"Utifrån ett övermått av försiktighet ber vi er att överväga att byta lösenord på alla tjänster där ni har använt det lösenordet", skriver Twitter.

I vanliga fall krypteras lösenorden i de interna systemen så att Twitters anställda ser en slumpmässig kombination av siffror och bokstäver. (TT)

Volkswagens tidigare koncernchef Martin Winterkorn åtalas i USA i skandalen kring utsläppsfusket. Det framgår av dokument som lämnats in till en federal domstol i Detroit.

Winterkorn är en av flera tidigare VW-chefer som anklagas för att ha ingått i en konspiration i syfte att lura kontrollmyndigheter i USA med manipulerade utsläppstestester. USA:s justitieminister Jeff Sessions säger att åtalet visar att "Volkswagens komplott för att kringgå lagar och föreskrifter gick hela vägen upp till företagets topp".

Winterkorn avgick kort efter det att utsläppsskandalen blev känd i september 2015. VW erkände då att man hade installerat mjukvara som förvrängt testresultat av avgaserna från elva miljoner dieselbilar i världen. (TT)

Polisen i Brasilien har genomfört ett av de största tillslagen mot korruption hittills i landet. 53 personer misstänks.

– Det här tillslaget öppnar dörren till ett okänt universum. Vi har skalat av det första lagret, men det finns många fler, säger åklagaren Rodrigo Timoteo.

Nästan alla de misstänkta växlar pengar på svarta marknaden och har koppling till mäktiga politiker och företagsledare som flyttat pengar genom konton i 52 andra länder.

Myndigheterna konstaterar att korruptionsutredningen "operation biltvätt", som inleddes 2014, har blivit en av världens största insatser mot korruption. (TT)