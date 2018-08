Foto: Johan Nilsson/TT

Flera bränder i sydvästra Skåne. Tre gripna för butiksinbrott i Bromölla.

Skåne

Strax efter midnatt mot onsdagen kom larm om en villabrand i Falsterbo. Två personer har förts till sjukhus med ambulans, enligt polisen.

SOS Alarm fick uppgift om händelsen vid Magnus Hökares gränd klockan 00.08. När räddningstjänsten kom fram stod lågor ut genom ett fönster och det var mycket rök på gatan, enligt SOS Alarms händelseinformation. Det var vid klockan 00.15.

Personalen påbörjade släckning med pulversläckare och rökdykare skickades in. Vid klockan 00.30 ska själva ha branden ha varit släckt, men det var fortfarande rökigt.

Två ambulanser var på plats vid branden och två personer har förts till sjukhus för kontroll, uppger polisen. Dessutom ska två hundar ha räddats. enligt SOS.

Polisen har ingen misstanke om brott i samband med branden. Branden ska ha startat bakom en frys, enligt polisen.

Tidigt på onsdagsmorgonen kom larm om att det brann i flera fristående sophus i Trelleborg. Först på Österlid.

SOS Alarm fick uppgift om händelsen vid Hovslagaregatan klockan 04.31. Sophuset var övertänt när räddningstjänsten kom till platsen, enligt SOS Alarms händelseinformation. Även polis skickades dit och det ska ha brunnit i flera sophus där, enligt polisen i region syd.

Klockan 04.46 kom även larm om brand vid Syster Jennys väg på Fagerängen. Räddningstjänst åkte till platsen där det ska ha brunnit i flera sophus och i en moped.

– Båda två är i princip släckta, det ena (Hovslagaregatan) är lite mer kämpigt än det andra. Det var helt övertänt, säger Magnus Strid, yttre befäl vid räddningstjänsten i Trelleborg, klockan 05.15.

Senare på onsdagsmorgonen går polisen ut med att man gjort en anmälan om mordbrand med avseende på Hovslagaregatanfallet. Ett sophus har fått kraftiga skador.

När det gäller Syster Jennys väg har polisen gjort en anmälan om skadegörelse och tre sophus ska vara drabbade där.

Ingen har gripits utifrån misstankarna.

En butik på Ågatan i Bromölla utsattes för ett inbrott under natten till onsdagen.

Det var strax efter klockan 01 som polis larmades till platsen där ett vittne sett någon springa iväg. Efter att polis spårat med hund ska tre personer ha kunnat gripas en dryg timme senare.

Trion, två män och en kvinna i 20-årsåldern, misstänks bland annat ha stulit cigaretter och en mobil.

Sverige

Det misstänkt farliga föremål, som föranledde att en plats i Havslättsområdet i Oskarshamn spärrades av på tisdagen, undersöktes av polisens bombgrupp under kvällen och natten.

– Man har konstaterat att det är en amerikansk mina från andra världskriget. Det var en blindgångare fylld med betong, så det var inget farligt, säger Catarina Brandt, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar.

Två personer har förts till sjukhus efter att ha andats in rök när en lägenhet började brinna på Kungsholmen mitt i centrala Stockholm under tidig morgon. Branden startade på en balkong och spred sig snabbt vidare in i lägenheten.

– Jag vet inte vad som fick det att börja brinna, det får den tekniska utredningen visa, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl vid Storstockholms brandförsvar.

Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.30-tiden och en halvtimme senare hade branden blivit släckt. Vid 06-tiden kunde boende i övriga lägenheter i huset återvända tillbaka till sina hem. (TT)

Världen

Två personer har omkommit i en krasch med ett ultralätt flygplan i Nordnorge.

– De omkomna är två män bosatta i Nordland i 30- och 50-årsåldern, säger Fred Leirvik vid polisen.

Planet rapporterades saknat klockan 22.12 på tisdagskvällen. Det hade varit ute sedan morgonen för att övervaka renar i området. Polisen vill inte uttala sig om orsak till olyckan, men räddningstjänsten misstänker att de kan ha flugit på låg höjd då de letade efter renar. (TT)

USA kommer att strypa bidraget till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

– Inga goda nyheter, säger den tillträdande högkommissarien, Chiles förre president Michelle Bachelet, under ett Sverigebesök.

Det var president Donald Trumps nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton som häromdagen meddelade att bidraget till den Genèvebaserade högkommissarien ska upphöra. USA ska räkna ut hur mycket av dess årliga FN-budget som går till högkommissarien samt till FN:s människorättsråd och minska bidraget med den summan, säger Bolton i en intervju med nyhetsbyrån AP som bland annat återges av tidningen The New York Times. (TT)

Ett kraftigt jordskalv med magnituden 7 har inträffat nära Nya Kaledonien i västra Stilla havet, uppger Pacific Tsunami Warning Center.

Skalvet inträffade på en mils djup cirka 37 mil öster om den franskkontrollerade ögruppens huvudstad Nouméa.

Ingen tsunamivarning har utfärdats. (TT)