Foto: Johan Nilsson/TT

Stort pådrag till containerbrand på bilskrot i Skurup.

Man gripen i Eslöv för grovt hot. Brand i miljöhus i Lund.

Skåne

Strax efter midnatt mot måndagen kom larm om en brand inne på en bilskrot vid Upplagsgatan i Skurup. Räddningstjänst och polis skickades dit.

– Det brinner i en större container och lite runtomkring. 30-40 bildäck med mera. Men det är en begränsad yta och ingen spridningsrisk, säger Martin von Gertten, yttre befäl vid räddningstjänsten.

Personal från Skurup, Klagstorp, Veberöd samt befäl från Trelleborg jobbade på platsen.

Strax före klockan 03 meddelar SOS Alarms händelseinformation att branden är under kontroll och att en styrka från räddningstjänsten är kvar för efterkontroll.

Ingen person ska ha skadats fysiskt vid branden. Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse genom brand, men har ingen misstänkt person tidigt på måndagsmorgonen.

En man i 25-årsåldern greps under natten i Eslöv i Skåne. Vid tillslaget ska insatsstyrkan ha tagit sig in i en lägenhet där mannen befann sig. En rökgranat kastades in innan han kunde gripas, skriver Aftonbladet.

– Han misstänks för grovt olaga hot, säger Filip Nilsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Lund, till tidningen Han vill dock inte säga vad hotet handlat om.

Den gripne mannen förhörs ska förhöras under morgonen. (TT)

Strax efter klockan 02.30 ryckte räddningstjänst och polis ut till en brand i ett miljöhus vid Stadsparksgatan i centrala Lund. Byggnaden ska framförallt ha skadats utvändigt.

Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse genom brand.

Sverige

En man och en kvinna i 20-årsåldern greps på söndagskvällen i Värmland och anhölls senare. De misstänks för rån respektive medhjälp till rån i Karlstad och Kil.

Världen

Ett jordskalv drabbade västra Iran nära den irakiska gränsen på söndagen. 75 personer skadades, de flesta lindrigt, uppger källor inom sjukvården. Endast en vårdas fortfarande för sina skador.

Jordskalvet hade enligt USA:s geologiska myndighet USGS magnituden 5,5.

2017 dödades mer än 600 människor och tusentals skadades i ett skalv med magnituden 7,3. År 2003 dödades 31 000 människor i ett skalv i provinsen Kerman, och staden Bam ödelades. (TT)

Minst 32 människor dog i jordskredet som inträffade i Indonesien på nyårsaftonen, meddelar landets myndigheter som nu avslutar sökandet efter fler överlevande. En person saknas fortfarande och många skadades i katastrofen.

Skredet orsakades av kraftiga regn i Javaprovinsen Jawa Barat.

Jordskred är vanliga i Indonesien. Mer än 20 människor omkom i oktober då ön Sumatra i landets västra delar drabbades. I juni 2016 omkom nästan 50 människor i ett skred i centrala Java. (TT)

Glitter, glamour och Lady Gaga. Golden Globe-galan bjöd på det mesta. Bohemian rhapsody" och "Green book" vann priser som bästa filmer och även Sverige fick vara med på ett hörn när Glenn Close vann pris för sin roll i Björn Runges "The wife".

Ludwig Göransson hade chans på pris för bästa originalmusik i en spelfilm, men fick gå hem utan en statyett. (TT)