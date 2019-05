Foto: Johan Nilsson/TT

En lugn natt på Österlen och i nordöstra Skåne, utan några större nyhetshändelser.

SAS-strejken är över men det är oklart hur snabbt flygverksamheten kan återgå till det normala.

Skåne

En man i Malmö mötte upp en kvinna som han stämt träff med via internet. Men kvinnan kom inte själv, utan hade med sig sällskap. Mannen ska ha blivit nedtvingad i en källare och knivhotad av tre män. I samband med detta ska han krävts på pengar, uppger polisen via sin hemsida. När mannen släpptes fri slog han larm till polisen, som under natten kunde gripa två män och en kvinna.

Sverige

Sent på torsdagskvällen stod det klart att konflikten mellan SAS och företagets piloter har lösts, nu flygverksamheten återgå till det normala. Men hur snabbt det går är oklart.

Den norska flygmyndigheten Avinor anger tidigt på fredagsmorgonen drygt 60 SAS-flyg i Norge som inställda, rapporterar nyhetsbyrån NTB.

Men på SAS webbsida med avgångar från Köpenhamn och Stockholm ser det ut som att många turer ska gå som vanligt. Där betonas dock att flygens status kan ändras med kort varsel.

SAS-chefen Rickard Gustafson sade på torsdagskvällen att trafiken ska kunna återupptas med normal kapacitet ungefär ett dygn senare, alltså fredag kväll.

Företagets pressavdelning har under natten inte kommenterat situationen. (TT)

Världen

Vietnamesiska Doan Thi-Huong, som åtalats för att ha medverkat i mordet på Nordkoreas ledare Kim Jong-Uns halvbror, har släppts från fängelset i Malaysia.

Hon kommer att flyga hem till Vietnam under dagen, uppger hennes advokat.

30-åringen har hela tiden nekat till anklagelserna om mord. Hon har tillsammans med en medåtalad, redan släppt, indonesiska hävdat att de lurats av nordkoreanska agenter och trott att de var en del av ett skämtprogram. (TT)

Chewbacca är död. Peter Mayhew, känd som den hårige besten i Star wars-filmerna, har avlidit i Texas, meddelar hans familj via Twitter.

Mayhew var kumpan till Han Solo (Harrison Ford) i många av de nio Star wars-filmerna, från mitten av 1970-talet fram till för några år sedan. "Peter var en underbar man", skriver Star wars-skaparen George Lucas enligt filmsajten IMDB. "Det närmaste en wookiee som en människa kunde vara: stort hjärta, en blid karaktär – och jag lärde mig att alltid låta honom vinna". (TT)