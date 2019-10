Foto: Johan Nilsson/TT

Hässleholm drabbades av stort elavbrott under natten och Vannarödsskolan hälsades på av tjuvar under natten.

Skåne

Tjuvar misstänks ha brutit sig in via en dörr på Vannarödsskolan i Hässleholm under natten till fredagen.

Polisen i Kristianstad får ett larm klockan 02.07 om att någon eller några brutit sig in i Vannarödsskolans lokaler. När polisen kommer till platsen har redan en väktare anlänt.

– När vår patrull kommer till skolan upptäcks en uppbruten dörr in till skolans lokaler. Vi kan också säkra några fotspår, säger Peter Frostlund inre befäl vid Kristianstadspolisen.

Tjuvarna misstänks också brutit upp några dörrar inne i skolan men det är okänt om något stulits.

Vid 00.30-tiden under natten mot fredagen släcktes stora delar av Hässleholm ner till följd av ett strömavbrott. Totalt berördes cirka 6 500 abonnenter i Hässleholm.

Det var vid 00.30-tiden som Eon gick ut med informationen om att cirka 6 500 abonnenter i området runt Hässleholm hade drabbats av ett strömavbrott. Eon jobbade med att felsöka felkällan och vid 3-tiden meddelades att samtliga abonnenter återigen hade fått sin ström tillbaka.

Sverige

Tusentals ensamkommande som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ansöker nu om förlängning – antingen för att studera vidare eller för att försöka hitta ett jobb. Samtidigt kommer ett nödrop från kommunerna om att situationen kring gymnasielagen blivit ohållbar.

Omkring 7 500 ungdomar har hittills fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.

Många fick sitt beslut i september förra året, och för dem är det nu dags att ansöka om förlängning. Sedan några veckor tillbaka har antalet förlängningsärenden ökat markant, enligt Migrationsverket. Just nu har verket 2 300 ärenden på sitt bord som ska prövas.

– Det vi tittar på nu är att de studerar och att det är en sådan utbildning och en sådan omfattning som omfattas av lagtexten, säger Johanna Lindblad Óduinnin, rättslig expert på Migrationsverket.

Gymnasielagen har varit omstridd sedan den började gälla den 1 juli 2018. Nu slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) larm om att situationen blivit ohållbar för kommunerna.

– Gång på gång har vi pekat på risker med lagen. Nu upplever vi att våra medlemmar inte mäktar med det här längre, säger Anders Knape, ordförande på SKL.

SKL kräver att regeringen gör en översyn av lagen.

– Det måste gå fort och man måste bestämma sig för hur man ska göra. Lagen yxades till ganska hastigt för att möjliggöra för de här ungdomarna att stanna. Men samtidigt gjorde man det på ett sätt som innebär att det är nästan omöjligt för dem att få stanna. Den här lagen har kortslutit sig själv.

– Nu måste man på nationell nivå bestämma sig för hur man vill göra. Antingen får man ge den här gruppen en chans att komma in i det svenska samhället på ett normalt sätt, eller så får man säga att "ni har fått era avslag och därför ska de genomföras". (TT)

Moderaternas partistämma i Västerås kan vara på väg att säga ja till mer än att partiet ska arbeta för söndagsöppet på Systembolaget.

Det stämmoutskott som behandlar motioner om alkoholmonopolet föreslår att stämman ska lägga till att livsmedelsbutiker ska få sälja vin och öl med alkoholstyrka på upp till 20 volymprocent alkohol. Stämman tar på söndag ställning till om det ska bli partiets linje.

På stämman 2015 beslutade partiet att utreda frågan om att avveckla Systembolagets monopol på försäljning i butik. (TT)

Världen

Efter fyra dagars protester förbereder sig Barcelona för fredagens stora demonstrationer. Gatubilden i Barcelona har sedan i måndags dominerats av barrikader, hundratals brända soptunnor och många tusen demonstranter. Och inte lär det bli lugnare under fredagen, nu väntas tiotusentals personer demonstrera i staden, och polisen rustar för nya kravaller.

Målet är att samlas i den katalanska huvudstaden, där separatistledare har uppmanat till en generalstrejk på fredagen. Protesterna inleddes när Spaniens högsta domstol dömde nio katalanska separatistledare till mellan 9 och 13 års fängelse för bland annat uppvigling, med motiveringen att de uppmuntrat till oroligheter i samband med självständighetsomröstningen hösten 2017.

På det berömda turiststråket Las Ramblas brände maskerade demonstranter stolar och bord från kaféer. Enligt stadens räddningstjänst skadades 58 personer i bråken. Ytterligare 38 personer skadades i protester i städer som Lleida och Girona.

Polisen hade fram till torsdagskvällen frihetsberövat 97 personer i Katalonien. Spaniens inrikesminister Fernando Grande-Marlaska säger att han inte kommer se mellan fingrarna på de som ligger bakom kravallerna.

– Vi bevittnar grovt våld i Katalonien, utfört av välorganiserade minoritetsgrupper, säger han.

Kataloniens president Quim Torra, själv separatist, var länge tyst om de uppblossade protesterna. Han manade i september till konfrontation med Madrid om de åtalade separatistledarna fick fällande domar, men tvingades i onsdags att fördöma våldet.

– Protesterna måste vara fredliga. Vi kan inte tillåta att våldsamma grupper skadar bilden av (den separatistiska) rörelsen som miljoner katalaner stöder, sade han då. (TT)