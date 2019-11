Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större nyhetshändelser i östra Skåne.

Okända personer ska ha misshandlat en man på en konferensanläggning i Landskrona kommun.

Skåne

Sent på fredagskvällen fick polisen in två anmälningar om inbrott från Lönsboda. I båda fallen handlar det om villor där någon tagit sig in, men det är oklart om det handlar om samma gärningsperson eller om något stulits från adresserna.

Polisen larmades till en konferensanläggning i Glumslöv vid 01-tiden. Där ska okända personer ha gett sig på en man i 20-årsåldern, som fick föras till sjukhus med ambulans. Ingen misstänkt har gripits.

Sverige

En allvarligt knivskuren man i 20-årsåldern har hittats i en park i Västerås. Polisen uppger att larmet kom vid 22-tiden, då någon sett den knivskurne mannen i Vasaparken i Västerås.

– Vi och ambulans åker dit. Och det visar sig stämma att en person har blivit knivskuren, han är allvarligt skadad och förs med ambulans till sjukhus. Vi arbetar i ärendet med ett flertal patruller, säger Torsten Hemlin vid polisen till TT vid 01.30-tiden.

Hans skador beskrivs av sjukhuset som livshotande, enligt Vestmanlands Läns Tidning.

Polisen har spärrat av ett område i parken för teknisk undersökning, och rubricerar händelsen som försök till mord.

– Vi har ingen gripen, säger Hemlin. (TT)

Ambulanspersonalen i Uppsala ska få skyddsvästar. Hot och våld har inte ökat mot personalen, men fler utryckningar sker till patienter som har skadats i våldshändelser.

– Vi känner av att det är ett hårdare samhällsklimat med fler uppdrag som har med hot och våld att göra, säger Lars Westman, avdelningschef för ambulansen vid Akademiska, Huddunge och Knivsta, till Sveriges Radio P4 Uppland.

Personalen ska också utbildas i att undvika våld. (TT)

Världen

Sent på fredagskvällen lokal tid dödades tre poliser i ett bombdåd i Santander de Quilichao i sydvästra Colombia.

Enligt poliskällor till Reuters skadades tio poliser utöver de tre som miste livet i bomdådet mot en polisstation i Santander de Quilichao. Staden ligger i regionen Cauca där både droghandel och våldsamheter är vanligt förekommande.

Protesterna, som startade i torsdags, handlar om missnöje med president Iván Duques politik och har eskalerat till våldsamheter på flera håll i landet. Tre personer dödades i torsdags, och totalt har nära 300 personer skadats, både demonstranter och personer ur säkerhetsstyrkor.

Bogotás borgmästare har infört utegångsförbud i huvudstaden, som ett svar på plundring och sammandrabbningar som följt efter protesterna. Hundratals personer trotsade utegångsförbudet och protesterade på fredagskvällen utanför presidentens hem. (TT)

Amazon har lämnat in en stämningsansökan mot USA:s försvarshögkvarter Pentagon. Företaget bestrider beslutet att tilldela Microsoft ett jättekontrakt för molntjänster till USA:s försvarsmakt.

Förra veckan avvisade USA:s försvarsminister Mark Esper påståenden om att upphandlingen inte ska ha gått rätt till.

Amazon ansågs inför beslutet ligga bäst till för att få kontraktet, som gäller i tio år och uppges vara värt 10 miljarder dollar, och företaget har tidigare sagt att politik kom i vägen för en rättvis upphandling.

USA:s president Donald Trump har flera gånger kritiserat både Amazon och dess grundare Jeff Bezos. (TT)