Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större nyhetshändelser i östra Skåne.

I Karlskrona har en kvinna avlidit efter en lägenhetsbrand.

Skåne

Två pojkar i 12-årsåldern ska ha blivit utsatta för ett personrån i Limhamn vid 22-tiden på nyårsdagen. Enligt polisen ska pojkarna blivit hotade om våld, men ingen av dem ska ha blivit fysiskt skadade. Tre personer har gripits, en man i 19-årsåldern och två pojkar i 15-årsåldern.

Blekinge

En äldre kvinna omkom efter en brand i en lägenhet i Karlskrona på torsdagsmorgonen, skriver Sydöstran. Kvinnan fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda.

Vad som orsakat branden är oklart, men enligt tidningen kunde den snabbt släckas. Det finns ingen misstanke om brott i dagsläget, skriver polisen på sin hemsida. (TT)

Sverige

En man har gripits, misstänkt för att ha våldtagit en ung kvinna på en snabbmatsrestaurang i Täby, tidigt på nyårsdagens kväll. Det uppger Aftonbladet.

– Hon har utsatts för en fullbordat våldtäkt, säger Johan Wernsten, jourhavande förundersökningsledare vid polisen, till tidningen.

Mannen greps under natten. (TT)

Världen

Tre personer, den taiwanesiska militärens stabschef och två generalmajorer, saknas efter det att den helikopter som de färdades i tvingades nödlanda i norra Taiwan, meddelar landets försvarsdepartement.

Tio av de 13 personer som befann sig ombord på helikoptern har återfunnits vid liv.

Enligt departementet var de på väg på ett rutinbesök till soldater i Yilanregionen. Helikoptern försvann från radarn 15 minuter efter avfärd och man utreder orsaken till olyckan. (TT)

Invånare och turister har uppmanats lämna branddrabbade områden i Australien, främst sydöstra New South Wales och Victorias östkust, under det kommande dygnet eftersom skogsbränderna tros bli värre igen till helgen. Många har inte kunnat lämna tidigare då de på grund av omfattande strömavbrott inte har kunnat tanka sina bilar.

Omkring 500 personer har med hjälp av marinens fartyg HMAS Choules evakuerats från kuststaden Mallacoota i delstaten Victoria, där omkring 4 000 personer, varav 3 000 turister, är fast. Ytterligare omkring 800 personer tros kunna evakueras med HMAS Choules på fredag förmiddag, lokal tid, uppger Victorias premiärminister Daniel Andrews.

I delstaten Western Australia väntas temperaturerna stiga över 40 grader och det i kombination med starka vindar gör att flera bränder där klassas som potentiellt katastrofalt farliga.

Det vädret rör sig sedan österut, mot de redan svårt drabbade delstaterna South Australia, Victoria och New South Wales. Omkring 100 bränder härjar i New South Wales och cirka 50 i Victoria. Under de senaste dagarna har sju personer omkommit i bränderna. (TT)