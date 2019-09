Här är valen du själv kan göra för klimatet

Fakta

Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, undersökte 2017 tillsammans med forskaren Seth Wynes vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska utsläppen av växthusgaser.

De har samlat in data om utsläpp från 39 olika källor och undersökt effekten av exempelvis återvinning, att byta ut glödlampor, torka kläder på tvättlina, att byta ut en vanlig bil mot en hybridbil, minska matsvinnet, installera solceller, spara energi i hemmet, begränsa konsumtionen och att minska på onödiga resor.

De flesta åtgärder ger bara låga eller måttliga minskningar av utsläppen. I stället är det mer ingripande åtgärder som krävs för att nå målen - att leva bilfritt, sluta flyga långt, och övergå till en växtbaserad kost. Att skaffa ett barn mindre är också en åtgärd som spar in utsläpp på längre sikt.

Utgångspunkten för detta är att utsläppen i hela världen fram till 2030 måste halveras för att nå 1,5-gradersmålet, som FN:s klimatpanel IPCC slagit fast.

Källa: Studien "The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions", Kimberly Nicholas, Lunds universitet.