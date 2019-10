Harry Styles släpper första singeln på två år

Foto: Charles Sykes

Harry Styles släpper ny musik för första gången på över två år. One Direction-medlemmen är aktuell med solosingeln "Lights up" som nådde lyssnarna under fredagen.

Låten är producerad av Tyler Johnson. Under fredagen släpptes även en musikvideo till låten som är inspelad i Mexiko.

2016 valde pojkbandet One Direction att ta en paus, året därpå släppte Harry Styles sitt självbetitlade soloalbum. Sedan dess har han bland annats synts som skådespelare i filmen "Dunkirk" och varit exekutiv producent för sitcom-serien "Happy together".