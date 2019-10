HBO går vidare med "Game of thrones"-serie

Foto: HBO/AP/TT

HBO må ha skrotat planerna på en "Game of thrones"-avknoppningsserie med Naomi Watts. Nu har i stället tv-företaget gett grönt ljus åt en annan serie i Westeros.

Tio avsnitt kommer "House of the dragon" att bestå av, och utspela sig omkring 300 år innan händelserna i "Game of thrones". Berättelsen kretsar kring ätten Targaryen, och hur den tog makten över de sju kungarikena i Westeros.

Nyheten presenterades i samband med att Warnermedia presenterade ny information om den kommande strömningstjänsten HBO Max.

Den nya serien bygger på boken "Eld & Blod: Historien om huset Targaryen" skriven av George RR Martin. Författaren är själv med och skapar serien, tillsammans med Ryan Condal.

Condal kommer tillsammans med "Game of thrones"-veteranen Miguel Sapochnik att agera som huvudproducenter (showrunners) för serien. Sapochnik har regisserat flera populära avsnitt av "Game of thrones".

HBO släppte nyheten bara timmar efter att Deadline avslöjat att ett annat avknoppningsprojekt i "Game of thrones" universum, med Naomi Watts i en av rollerna, skrotats. Den uppgiften har HBO inte kommenterat.

"Game of thrones" blev med sina åtta säsonger en framgångssaga för kabeltv-bolaget, även om den avslutande säsongen splittrade tittarna. Trots det fick serien ta emot 32 Emmynomineringar i år, vilket var rekordmånga.