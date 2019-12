Hemliga förhandlingar i tv-bråket

Foto: Christine Olsson/TT

Det är fortsatt svart i rutan efter tv-bråket där Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More för sina kunder.

Parterna för samtal, men det är oklart om konflikten kommit närmare någon lösning.

– Det pågår förhandlingar, men vi vill inte gå in och kommentera specifikt med respekt för processen, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör på Com Hems ägare Tele2.

Även från tv-kanalen är man fåordig om affärssamtalen.

– Vi kommenterar inte förhandlingarna i detalj, säger TV4:s presschef Charlie Forsberg.