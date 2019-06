Hitta din plats som vampyr i valbart rollspel

Foto: Paradox/TT

Den svenska utgivaren Paradox breddar portföljen med sitt första rollspel, när "Vampire: The masquerade – Bloodlines 2" släpps till både pc och flera konsoler nästa år.

När Paradox köpte rollspelsföretaget White Wolf 2015 sedan ingick också rättigheterna till brädspelet "Vampire: The masquerade". Ett spel som bygger på det med undertiteln "Bloodlines" släpptes till pc 2004, och det är det spelet som nu får en uppföljare.

Paradox, som hittills har fokuserat på strategispel, ser det som naturligt steg, då det ursprungliga spelet har en hängiven supporterskara.

– Samma sekund det stod klart att vi hade licensen sökte folk jobb hos oss med förhoppningen om att få jobba med "Bloodlines 2", säger Florian Schwarzer vid Paradox.

Det blev dock Seattlebaserade Hardsuit Labs, som Paradox äger en tredjedel av, som fick spelet i sitt knä.

– De övertygade oss, de hade en väldigt bra vision för hur spelet skulle vara och var det skulle utspela sig, så vi körde på med dem, säger han.

Hårdhandskar eller diplomati

Uppföljaren innebär en flytt från Los Angeles till Seattle. Spelaren tar rollen som en nybliven vampyr, en svagare typ som kallas tunnblod. Det gäller att hitta sin plats och ta sig fram mellan intrigerna hos de olika vampyrklanerna som kämpar om kontrollen över staden. Skaparna har försökt dra nytta av Seattles neonljus för att spelet rent visuellt inte ska bli för mörkt.

– De beslutade sig för att helt strunta i dagtid. Förutom att det är coolt att vara en vampyr i en mystisk nattmiljö, så har vi valt en neon-noirkänsla för det visuella. Om du tittar på Seattle så är staden väldigt grönaktig, den kallas för smaragdstaden, så det har vi låtit gå in i färgvalet, säger producenten Nikhat Ali.

Spelet utspelas via vampyrens synfält (förstaperson) och målet från skaparna har varit att ge så mycket spelarfrihet som möjligt i hur man tacklar uppdragen. Faller valet på hårdhandskarna finns krafter som orsakar tryckvågor, vapen att plocka upp av fallna fiender och föremål att använda sig av.

Ett mer diplomatiskt val kan vara att försöka att prata sig fram med list, lögner och manipulation för att undvika strider. Vissa val i dialogen är bara tillgängliga om man har tillskansat sig vissa egenskaper. Erfarenhetspoäng delas ut för klarade uppdrag, oavsett vilken metod som valts.

Inte bara för fansen

En demonstration av en tidig version av spelet som visas upp för TT innehåller ett uppdrag där en klanmedlem ger i uppdrag att köpa eller hota sig till information från en figur som kallas Slugg. På vägen stöter man på en vampyr från en annan klan, som har en egen agenda och vill ta in Slugg under sitt beskydd. Vilken klan man vill ställa sig in hos får betydelse för hur man går vidare. Det kanske är möjligt att göra båda nöjda? Och om Slugg går levande ur mötet är helt upp till spelaren.

– Vi vet att folk väntat 15 år på det här, och vi hoppas så klart att de ska var glada över vad vi ger dem. Men förutom det så är vampyrer coolt, många gillar dem, och jag tror att om du gillar actionspel och tanken på att spela som vampyr, så ge det ett försök, säger Florian Schwarzer.

"Bloodlines 2" kommer till pc och konsoler i början av nästa år.