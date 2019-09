Hjärtsjukdom bakom Ocaseks död

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Hjärtsjukdom var orsaken till den amerikanske artisten Ric Ocaseks död, uppger rättsläkare i New York enligt amerikanska medier.

Enligt ett pressmeddelande som tagit del av dog Ocasek en naturlig död där den direkta dödsorsaken var hypertensiv och aterosklerotisk hjärtsjukdom, det vill säga åderförkalkning i hjärtats blodkärl orsakat av ett för högt blodtryck. En bidragande orsak anses också vara att han led av lungemfysem.

Ocaseks exfru, den svensk-amerikanska modellen och skådespelerskan Paulina Porizkova, skriver i ett inlägg på Instagram att han nyligen opererats och att hon och deras två söner i helgen var hemma för att se till honom efter ingreppet.

"Jag skulle ge honom hans kaffe på söndagsmorgonen och rörde hans kind för att väcka honom. Det var då jag insåg att han fridfullt gått bort under natten", skriver hon.

Ocasek är mest känd som sångare och frontman i The Cars. Rockgruppen bildades i Boston 1978 och nådde sina största framgångar 1984 när låtar som och låg högt på listorna. Fyra år senare splittrades gruppen för att tillfälligt återförenas under 2000-talet, och i fjol valdes de in i amerikanska rockens Hall of Fame.

Ocasek släppte även ett antal skivor som soloartist, men blev mer framgångsrik som producent för andra band, bland annat Weezer och Bad Religion.