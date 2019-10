Hollywood nysatsar på 90-talsklassiker

Foto: Chris Pizzello

Flera Hollywoodklassiker från 90-talet med svarta skådespelare i huvudrollerna ska nu få nytt liv. "Set it off", "New Jack City" och "House party" var alla budgetfilmer, men skapade nya stjärnor som Wesley Snipes, Jada Pinkett Smith och Martin Lawrence.

Satsningen på nyfilmatiseringar kommer efter att Hollywood under ett tag har försökt att skapa en bättre representation i filmbranschen, bland annat med kampanjer som #OscarsSoWhite. Issa Rae är en av dem som ska arbeta med satsningen som producent för "Set it off", och basketstjärnan LeBron James väntas bli producent för "House party", skriver .

Men alla är inte nöjda med satsningen.

– Jag vill inte se nyfilmatiseringar. Det finns tillräckligt med originella idéer som inte har berättats förut. Jag vill se de berättelserna, säger Danielle Scruggs, som driver Black Women Directors, en digital katalog med filmer regisserade av svarta kvinnor.