Hon blåste konditorhatten av juryn

Foto: David Thunander/TT

Isabella Westergren från Bollnäs är utsedd till årets konditor. 28-åringen som arbetar i Stockholm kammade hem vinsten efter att under två dagar tävlat i att skapa tårtor, bakverk och tallriksdesserter. Temat under tävlingen som pågick under Bak- och chokladfestivalen i Stockholm var "de fyra elementen", alltså eld, jord, vatten och luft.

"Jag är fortfarande i början av min karriär, så det här känns verkligen som ett kvitto på att det jag gör är bra och i rätt riktning. Jag hoppas att detta kan öppna nya dörrar för min framtid som konditor", säger Isabella Westergren i ett pressmeddelande.

Hon tog inspiration från trädgården där hon växte upp, vilket visade sig vara ett smart drag. "Inspirerad av sina egna sinnen har vinnaren delat med sig av allt ifrån knivskarpa explosiva smaker av skog till en tårta som lät vinden blåsa konditorhatten av juryn", säger de i sin motivering.

Tvåa i tävlingen kom Sara Nilsson från Hedemora, verksam i Göteborg. Tredjeplatsen gick till Jimmy Wollberg, också verksam i Göteborg.