Vinst till slut för Sundsvall: "Behöver fler"

Foto: Patric Söderström/TT

Borta mot Kalmar kom den till sist: Sundsvalls första fotbollsallsvenska seger sedan april.

Bottenlaget Sundsvall vann matchen med 2–0.

Sundsvall har haft det tufft, minst sagt. Inte en seger sedan i april, sist i tabellen och inför matchen mot Kalmar sex poäng upp till kvalstrecket.

– Klart att det varit tufft, jag visste när jag kom till Sundsvall att det var ett svårt läge, säger Tony Gustavsson, som fick ta över Sundsvall 2 september, till TT.

Efter bara ett par veckor har han redan hunnit sätta sin prägel på laget.

– Först och främst har jag fått ett fantastiskt mottagande av föreningen, laget och supportrarna. Vad jag har gjort är inte så mycket taktiskt utan jag har försökt jobba med människorna, få dem att tro på sig själva och laget.

Gustavsson höll tal

Till matchen mot Kalmar tog han till ett nytt grepp:

– Jag brukar aldrig hålla några tal innan matcher, men idag innan vi klev av bussen på arenan så sade jag till killarna att nu gäller det att agera som vinnare, se ut som vinnare och spela som vinnare.

Och spelarna lyssnade.

Sundsvall var också väl taktiskt förberedda.

– Jag sa att jag inte gjort så mycket taktiskt, men en sak är att vi har tränat fasta situationer. Mycket. Jag vet att det inte är det roligaste, men spelarna har verkligen tagit till sig det vi tränat på. Vi är kanske allsvenskans kortaste lag och möter ett av de längsta och gör två mål på hörnor. Det är fantastiskt, säger Gustavsson.

"Behöver fler segrar"

Första målet kom med bara ett par minuter kvar av första halvlek genom lagkapten Carlos Gracia, en nick som Lucas Hägg Johansson var på men bollen tog vägen via stolpen och in i mål. Knappt 20 minuter in i andra kom 2–0 genom Pol Rodriguez som fick bra träff från straffområdeslinjen.

– Jag är verkligen glad för grabbarnas och även för supportrarnas skull. De förtjänar verkligen den här segern. De ska verkligen få fira och njuta, men vi behöver fler segrar om vi ska vara kvar i allsvenskan, säger Gustavsson.

Kalmar ligger fortsatt över kvalstrecket, men det tätar till sig i bottenstriden.

– Det är en stor besvikelse. Vi tar inte alls fajten i dag, sade Kalmartränaren Magnus Pehrsson med en suck.