Höstbudget som syns i många plånböcker

Fakta

Slopad värnskatt

Den slopade värnskatten ingår i regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna och beräknas kosta staten drygt sex miljarder kronor per år. Det innebär en skattesänkning för de högst avlönade då den extra statliga inkomstskatten på fem procent, värnskatten, endast betalas av den som har en lön eller arvoden på över 703 000 kronor per år. För en person med en årsinkomst på 800 000 blir skatteförändringen – 4 110 kronor per år. För en person med en årslön på 1,5 miljoner per år blir förändringen en minskning av skatten med 39 110 kronor, enligt beräkningar från Finansdepartementet.

Sänkt skatt på pension

Många pensionärer betalar högre skatt på sin pension än vad löntagare betalar för sin lön. Den klyftan har regeringen som mål att jämna ut. För att närma sig målet har regeringen sagt att man vill sänka skatten för en miljon pensionärer från 2020, ett förslag som skulle kosta staten 4,3 miljarder kronor. Skattesänkningen berör dem med en pension på över 17 000 kronor i månaden.

Höjt grundskydd för pensionärer

Garantipensionen höjs med 200 kronor i månaden utöver den årliga uppräkningen. Dessutom ska bostadstillägg kunna betalas ut för hyror upp till 7 000 kronor i månaden, en höjning av taket från 5 600 kronor. Dessa två förstärkningar av pensionärers ekonomi beräknas kosta statskassan 2,2 miljarder kronor.

Skattereduktion för glesbygdsbor

I ett "landsbygdspaket", som totalt kostar staten 2,2 miljarder kronor, ingår en skattereduktion för invånare i kommuner i det som räknas som stödområde A och B. Det handlar främst om nordvästra Sverige. Skattereduktionen innebär 1,35 miljarder kronor mindre i skatteintäkter för staten, men 1 650 kronor i skattesänkning per år för ungefär 830 000 landsbygdsbor i uppemot 80 kommuner. I snitt får dessa glesbygdsbor 137 kronor i sänkt skatt per månad från och med nästa år.

Dyrare bensin

Bensinskatten korrigeras och summan av förändringen blir att skatten höjs med KPI, det vill säga inflationen, och blir runt 15 öre dyrare per liter.

Källa: Finansdepartementet