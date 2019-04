Hotades med batong och kniv vid lägenhetsrån

Foto: Naina Hel n Jåma/TT

Under flera timmar hotades mannen med kniv och batong samtidigt som två män sökte igenom hans lägenhet i Kalmar. Nu åtalas två män i 30-årsåldern misstänkta för grovt rån, rapporterar . Lägenhetsinnehavaren tvingades sitta på en stol under rånet och stängdes senare in på toaletten där han bands fast.

Männen kom vid rånet i december i fjol över kontanter, smycken och hemelektronik.

En kvinna i 30-årsåldern åtalas misstänkt för medhjälp till brottet eftersom hon ska ha skjutsat männen i bil till och från brottsplatsen.