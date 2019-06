Hunt öppen för avtalslöst brexit i oktober

Foto: Koji Sasahara/AP/TT

Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt, som tampas med Boris Johnson om att ta över som partiledare för Konservativa partiet och brittisk premiärminister, vill se ett avtalslöst brexit senast den 31 oktober – om det inte går att få ett avtal genom parlamentet.

– Om det inte finns några utsikter att få ett avtal genom parlamentet i början av oktober, då kommer jag (att se till att vi) lämnar i slutet av oktober för det är vårt demokratiska löfte till det brittiska folket, säger Hunt till public servicekanalen BBC.

– Skillnaden mellan mig och Boris är inte så stor som folk säger.

Hunt anses allmänt ligga under i ledarskapsstriden mot favoriten Boris Johnson, som tidigare varit både utrikesminister och borgmästare i London. Men Johnson har hamnat i visst blåsväder efter uppgifter om ett högljutt bråk i hand bostad i London nyligen, som ledde till att polis tillkallades.

Efter en serie omröstningar är de båda männen de kvarvarande kandidaterna till partiledarposten. Nu ska Konservativa partiets cirka 160 000 medlemmar avgöra vem som får ta över efter Theresa May, en votering vars resultat väntas presenteras den 23 juli.

Theresa May avgick som partiledare den 7 juni efter att hon under känslosamma former meddelat att hon inte lyckats ro Storbritanniens utträde ur EU i hamn. Hon sitter dock kvar som brittisk premiärminister tills hennes efterträdare är utsedd.

EU gav tidigare i våras Storbritannien anstånd med sitt utträde fram till den 31 oktober. Detta i väntan på att det brittiska parlamentet bestämmer sig för att godkänna det utträdesavtal med EU som May förhandlade fram i fjol.