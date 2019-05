Hygglig kritik för "Rocketman"

Fakta

Född: 1947 som Reginald Kenneth Dwight.

Bakgrund: Blev medlem i Long John Baldrys grupp Bluesology i mitten av 1960-talet. Slog sig samman med textförfattaren Bernie Taupin 1968 – tillsammans blev de mycket framgångsrika. Året därpå debuterade Elton John med "Empty sky".

Kända låtar: "Your song", "Crocodile rock", "Island girl", "Goodbye Yellow Brick Road".

Album i urval: "Goodbye Yellow Brick Road" (1973), "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" (1975), "Made in England" (1995).

Film: Har skrivit musiken till "Lejonkungen".

Aktuell: Huvudperson i filmen "Rocketman" som visas på filmfestivalen i Cannes. Spelar i Scandinavium i Göteborg den 19 maj.