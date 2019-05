Nu avgörs Lundviks framtid i Eurovision

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kommer favoriten John Lundvik att hålla för trycket och ta sig vidare i Eurovision – eller blir Sverige utan finalplats för första gången sedan 2010?

Nu gäller det för John Lundvik och The Mamas.

Andra semifinalen har startat i Tel Aviv i Israel och Sveriges hopp John Lundvik är med och slåss om en plats i finalen. Kommentatorer för de svenska tittarna är Edward af Sillén och Charlotte Perrelli. De israeliska programledarna är fyra till antalet: Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar och Lucy Ayoub.

Från scenen bekräftade även Lucy Ayoub att Madonna kommer att uppträda under lördagens final, vilket väckte stort jubel bland de 7 500 i publiken. Edward af Sillén anmärkte att även Måns Zelmerlöw kommer att framträda, vilket "potentiellt är ännu större", skämtade kommentatorn.

John Lundvik har kallat den andra semifinalen för en minifinal. Många av dem han tävlar mot i kväll är förmodligen också med och slåss om topplaceringarna på lördag.

– Nerverna är i schack, jag blir nervös men vi har repat så länge att det bara är att luta sig tillbaka i det, säger han.

Men scenframträdandet har kantats av teknikstrul. Under onsdagens första genrep fick de inte i gång LED-skärmen, och det dröjde flera minuter innan John Lundvik kunde börja sjunga.

Tävlar mot Holland

Oddsen inför Eurovision har ändrats flera gånger, men under en veckas tid har John Lundvik varit den näst största förhandsfavoriten. Det är bara Nederländernas Duncan Laurence och hans ballad "Arcade" som är högre upp på favoritlistan. I kväll tävlar de mot varandra för första gången.

– Det är en fantastisk ballad, han sjunger väldigt bra. Det är det jag kan säga om den, sade John Lundvik tidigare till TT.

Jojk utan Jon Henrik

Dessutom kommer John Lundvik och The Mamas att tävla mot Rysslands Sergej Lazarev och hans "Scream", som tippas gå långt.

Även Azerbajdzjans fartfyllda låt "Truth" med Chingiz är med i kampen om toppen – och Schweiz Luca Hänni levererar danslåten "She got me" som har stor potential att fastna i tittarnas hjärnor.

Nordiska grannar blir det också. Norska Keiino gör det som Jon Henrik Fjällgren ännu inte har lyckats med – att ta jojken till Eurovision Song Contest. Och ja, en ren kommer att skymta förbi. Danmarks Leonora tävlar med bidraget "Love is forever".

Fakta Fakta: Låtar i den andra semifinalen Det går inte att rösta på Sveriges bidrag från Sverige. Röstningen inleds efter att det sista bidraget är framfört och pågår i ungefär 15 minuter. Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor + eventuell trafikavgift. 1. Armenien: Srbuk – "Walking out" Telefonrösta: 099-212 01 Sms: 72211 med texten 01 2. Irland: Sarah McTernan – "22" Telefonrösta: 099-212 02 Sms: 72211 med texten 02 3. Moldavien: Anna Odobescu – "Stay" Telefonrösta: 099-212 03 Sms: 72211 med texten 03 4. Schweiz: Luca Hänni – "She got me" Telefonrösta: 099-212 04 Sms: 72211 med texten 04 5. Lettland: Carousel – "That night" Telefonrösta: 099-212 05 Sms: 72211 med texten 05 6. Rumänien: Ester Peony – "On a sunday" Telefonrösta: 099-212 06 Sms: 72211 med texten 06 7. Danmark: Leonora – "Love is forever" Telefonrösta: 099-212 07 Sms: 72211 med texten 07 8. Sverige: John Lundvik – ”Too late for love" Det går inte att rösta på Sverige från Sverige. 9. Österrike: Pænda – "Limits" Telefonrösta: 099-212 09 Sms: 72211 med texten 09 10. Kroatien: Roko Blažević – "The dream" Telefonrösta: 099-212 10 Sms: 72211 med texten 10 11. Malta: Michela Pace – "Chameleon" Telefonrösta: 099-212 11 Sms: 72211 med texten 11 12. Litauen: Jurijus – "Run with the lions" Telefonrösta: 099-212 12 Sms: 72211 med texten 12 13. Ryssland: Sergej Lazarev – "Scream" Telefonrösta: 099-212 13 Sms: 72211 med texten 13 14. Albanien: Jonida Maliqi – "Ktheju tokës" Telefonrösta: 099-212 14 Sms: 72211 med texten 14 15. Norge: Keiino: "Spirit in the sky" Telefonrösta: 099-212 15 Sms: 72211 med texten 15 16. Nederländerna: Duncan Laurence – "Arcade" Telefonrösta: 099-212 16 Sms: 72211 med texten 16 17. Nordmakedonien: Tamara Todevska – "Proud" Telefonrösta: 099-212 17 Sms: 72211 med texten 17 18. Azerbajdzjan: Chingiz – "Truth" Telefonrösta: 099-212 18 Sms: 72211 med texten 18 Visa mer...