"Idol"-äventyret över för Gottfrid Krantz

Tusse Chiza hängde löst förra veckan. Nu satt han säkert. För Gottfrid Krantz är det däremot färdigrockat i "Idol".

Konkurrensen tätnar i "Idol" med bara två veckor fram till finalen och fredagens kvartsfinal bjöd på solida framträdanden från idolerna. Den ofta hårda juryn var ovanligt snäll.

– Ni kanske tycker att vi är exalterade kring allt i kväll, men vad ska vi göra då? frågade sig Alexander Kronlund.

Kvällens tema var kärlek. Freddie Liljegren och Gottfrid Krantz hyllade sina flickvänner. Tusse Chiza och Dao Di Ponziano Molander sjöng för sina mammor. Tusse, som hängde löst förra veckan, stod för ett rörande framträdande av Adeles "Make you feel my love".

– Jag lärde aldrig känna min mamma som gick bort för tre år sedan, sade Tusse, som tillägnade framträdandet till både sin biologiska mamma och sin bonusmamma.

Måns Zelmerlöw gästade

De tävlande sjöng också varsin låt till sina fans och som den rockare Gottfrid är tog han sig an Jerry Williams "I can jive".

– Jag förstår bara inte hur ni tre kan sitta still när Gottfrid är på scenen, sade Nikki Amini till sina jurykollegor.

Programmet gästades av Måns Zelmerlöw och Molly Hammar. Den senare deltog i "Idol" 2011 och för Måns del har det hunnit gå hela 14 år sedan han medverkade i talangprogrammet.

– Jag kommer ihåg när jag var med 1905, hur nervöst det var, skämtade Zelmerlöw.

Han fick lämna

Den många gånger skämtsamma tonen i programmet övergick sedan till stor spänning när programledaren Per Lernström skulle avslöja vilka två som hade fått minst antal röster.

Många trodde nog att Gottfrid skulle sitta säkert och trots att Alexander Kronlund hade kallat Freddies tolkning av Queens "The show must go on" för det bästa sångnumret i årets "Idol", fick Freddie tillsammans med Gottfrid invänta tittarnas dom.

Till slut stod det klart att Gottfrid tvingas lämna "Idol". Han passade då på att uttrycka sin tacksamhet för allt programmet gett honom som artist.